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إيلاف: أطلقت برميجياني فلورييه ساعة "Rosa Mystica"، وهي الأحدث في سلسلة من خمس قطع فريدة من نوعها في "مجموعة Grand Feu Collection" وهي شهادة على حرفية الدار.

تزين مينا "Grand Feu" عقارب الساعة، وزخرفة "Rose Carrée" المحفورة على ظهر هذا الإبداع الجديد الاستثنائي.

هذه الساعة ذات اللون الأحمر الملكي مزينة بحجر العقيق الطبيعي على اطار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا ، مما يزيد من روعة النقش اليدوي.