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إيلاف: ليلى قمر هي مؤسسة "Bodi Loves"، وهي علامة ملابس سباحة صديقة للبيئة تم إطلاقها في عام 2021. دفعها شغفها بالمنتجات المستدامة وحبها لجميع ضروريات الصيف إلى بدء هذه العلامة التجارية، والتي تهدف إلى إنشاء ملابس سباحة عالية الجودة والتي هي أيضًا صديقة للبيئة.

تقدم Bodi Loves مجموعة من البيكينيات ، وملابس السباحة من قطعة واحدة ، والأغطية ، وكلها مصنوعة من مواد مستدامة مثل البوليستر المعاد تدويره والقطن العضوي.

تستخدم العلامة التجارية أيضًا مواد تغليف وشحن صديقة للبيئة، مما يضمن استدامة كل جانب من جوانب العمل قدر الإمكان.

تلتزم ليلى بابتكار ملابس سباحة لا تبدو رائعة فحسب، بل لها تأثير إيجابي على البيئة أيضًا.

"أعتقد أنه يمكننا جميعًا إحداث فرق في العالم ، وأردت أن أبدأ بشيء أنا متحمسة له" ، كما تقول. "تعتبر ملابس السباحة جزءًا أساسيًا من الصيف ، وأردت إنشاء علامة تجارية تحتفل بذلك مع مراعاة تأثيرنا على كوكب الأرض."

بالإضافة إلى تركيزها الصديق للبيئة ، تعزز Bodi Loves أيضًا إيجابية الجسم والشمولية. تقدم العلامة التجارية مجموعة من الأحجام والأنماط ، مما يضمن أن يتمكن الجميع من العثور على ملابس السباحة التي تجعلهم يشعرون بالثقة والراحة.

