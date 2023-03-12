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إيلاف: أعلنت علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي، عن إطلاقها تشكيلة رمضان لأدوات المائدة في جميع معارضها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتتميز التشكيلة بلمساتٍ من الطراز العربي التقليدي والخط العربي الأصيل وتصاميم مزينة بقطع معدنية تناسب أجواء شهر رمضان المبارك.

تتضمن التشكيلة المعاصرة ثلاث مجموعاتٍ من أدوات المائدة والإكسسوارات، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا التي تعبر عن أصالة الشرق بلمسة عصرية مميزة، حيث تتميز تشكيلة Jeniah بتصاميمها المزينة بقطع معدنية و بنقوش مستوحاة من عملة مميزة من حقبة حكم الملك عبد العزيز آل سعود في إضافة هي الأولى من نوعها للعلامة.

