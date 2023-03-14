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إيلاف: أطلقت مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة "ستيلا مكارتني" كبسولة الزمرد، وهي عبارة عن إصدار محدود من الهدايا للاحتفال بشهر رمضان والعيد.

هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها ستيلا مكارتني مجموعة خاصة بشهر رمضان والعيد وتظهر قدرة المصممة على الجمع بين التقاليد والحداثة، مع التركيز على المواد المستدامة والإنتاج الأخلاقي. تضم الكبسولة مجموعة من القطع، بما في ذلك القفطان والفساتين والإكسسوارات، وجميعها مصنوعة بلمسة ستيلا مكارتني المميزة.

تكريمًا لأهمية اللون الأخضر في الإسلام كرمز للحياة والجنة والطبيعة ، تشتمل خزانة الملابس الخضراء على ملابس جاهزة وإكسسوارات نباتية مستوحاة من مجموعة صيف 2023. من بينها حقيبة كتف فالابيلا الصغيرة الأيقونية وحقيبة كعب هريرة ، وشاح رأس زهري ، وفستان من الساتان وكاب مستوحى من قطعة مخصصة صممت لكاثرين ، أميرة ويلز.

يعد قرار ستيلا مكارتني بإطلاق مجموعة خاصة بشهر رمضان والعيد دليلاً على التأثير المتزايد لأزياء الشرق الأوسط على صناعة الأزياء العالمية. القفطان، الذي كان يُعتبر ذات يوم من الملابس المتخصصة، أصبح الآن عنصرًا أساسيًا في العديد من مجموعات المصممين.