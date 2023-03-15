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أيلاف: كشف المصمم الجديد في دار فيراغامو ماكسيميليان ديفيس، عن فجر جديد للعلامة التجارية في مجموعتها لصيف 2023 وهي بمثابة "نهضة في تاريخ هوليوود".

يكرم ديفيس مؤسس العلامة التجارية من خلال غرس ثقافة هوليوود في مجموعة صيف 2023. ومع ذلك ، فهذه ليست هوليوود في الماضي ، ولكنها تفسير جديد ومتطور للمدينة الأسطورية. كان سالفاتور فيراغامو نفسه مصمم أحذية إيطاليًا اشتهر في عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك الأحذية الحمراء الشهيرة التي ارتدتها مارلين مونرو.

كان تصميمه المميز هو "الحذاء غير المرئي" ، الذي يتميز بجزء علوي شبكي شفاف يعطي الوهم بأن حذاء يطفو على القدم.

لقد راجع المصمم الجديد ، ماكسيميليان ديفيس ، العديد من رسومات فيراغامو من الماضي ، ويأتي مصدر إلهامه من أرشيف فيراغامو ، حيث وجد قطعًا أصلية تم تحديثها بعد ذلك وتحويلها إلى مجموعة عصرية. موضوع المجموعة هو "الفجر الجديد" الذي يمثل بداية جديدة وبداية جديدة وإحساسًا بالأمل. مع هذه المجموعة ، تسعى Ferragamo إلى احتضان الجديد بينما لا تزال تحيي تاريخها الغني ومؤسسها الشهير سالفاتور فيراغامو.