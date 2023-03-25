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إيلاف: أطلقت الدار "ETRO" الإيطالية حقيبة "Vela" الجديدة ، والتي صممها المدير الإبداعي Marco de Vincenzo كجزء من مجموعته الأولى لربيع وصيف 2023.
الحقيبة الكلاسيكية مستوحاة من عالم البحار - يبدو أن شكلها الحاد وخطوطها الديناميكية "تخترق" الريح مثل الشراع.
يتميز الإغلاق الجديد على شكل حرف V بسحاب مرن وسلسلة مع ميدالية محفورة بشعار ETRO على جانب و حصان مجنح من الجانب الآخر ، مصنوعة بنفس التقنية المستخدمة في سك العملات المعدنية.
تتوفر حقيبة Vela بألوان كلاسيكية ، مثل الأسود والعاجي ، وبألوان موسمية مختلفة ، مثل الأصفر والأحمر ، وهي مثالية لفصل الربيع.
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