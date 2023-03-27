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إيلاف: أطلقت المصممة اللبنانية داليدا عياش بالتزامن مع شهر رمضان مجموعة "آريا" من الألبسة الجاهزة، والتي تتميز بألوان الربيع كالبيج والأخضر والزهري والأوف وايت، وتتّسم بالطابع الأنثوي من حيث القصّات والأقمشة كالساتان الحريري، والكريب وغيرها من الأقمشة الفاخرة.

ترى المصمّمة المرأة خلال هذا الشهر بالعباءات الأنيقة مع المشالح بالإضافة الى لمسة من الريش إلى جانب الدانتيل المزخرف بالورود، ترافقها أكسسوارات كلاسيكيّة كالأزرار الكبيرة وتطريزات ناعمة على الأكمام والياقات وخط العنق، هذا المصطلح في مجموعة "آريا" ينطبق على الفساتين الطويلة والجمبسوت أيضاً.

وتتضمن المجموعة أقسام عدة بعناوين أسيل، وآيا، وأميرة لكل منها طابعها الخاص: