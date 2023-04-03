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إيلاف: بالنسبة لمجموعة الملابس النسائية الجديدة من Etro، تعمل المديرة الإبداعية فيرونيكا إيترو على ربط روح العلامة بالعناصر: كالغابة الخرسانية والمناظر الطبيعية البرية.

تعتمد المجموعة على فكرة كسر الأنماط واحتضان الأماكن الخارجية. والنتيجة هي عبارة عن تعبير غير مصفى - حيث يتم تفجير أشكال ازهار البيزلي إلى درجة التجريد الكلي، ويتم ترجمة النسيج المزدان بالصور إلى ألوان أحادية اللون رائعة ويتم تضخيم الأنماط.

تماشياً مع الروح الخام للمجموعة ، تم تنسيق الخطوط الظلية العمودية مع أحذية من جلد الغزال والمعاطف والسترات الضخمة ، كما لو كانت مأخوذة من خزانة ملابس صديقها. لوحة الألوان كثيفة وترابية: نغمات الشوكولاتة والعاج والكاكي والبرتقالي جنبًا إلى جنب مع توشيحات متلألئة من الفضة والأزرق والبرغندي.

عند إنشاء مجموعة يتناقض فيها كل عنصر من النمط إلى الملمس واللون ، يتم تأكيد روح الترحال المميزة للعلامة التجارية ويتم عرض الجوهر التحرري لروح ETRO إلى أقصى حد.

منذ مجموعاتها الأولى ، استخدمت Etro الأقمشة الثمينة مثل الكشمير والحرير والكتان والقطن ، وصنعت هذه الأقمشة العريقة في أشكال جديدة مع قصات وأنماط حديثة.