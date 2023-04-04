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إيلاف: أحدث مجموعة للمصمم الأيرلندي الشمالي جوناثان أندرسون لربيع وصيف 2023 تجسد جوهر هوس الناس بالتكنولوجيا اليوم. أقيم العرض في ساحة ألعاب، واستكشفت عالمًا موازيًا من الأشخاص المحاصرين في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، ممزوجين بلوحات المفاتيح وشاشات التوقف والأبعاد الأخرى.

تسلط المجموعة الضوء على الأشكال الأساسية والتفاصيل المكبرة والصور الظلية البسيطة والمرحة ، وتضم قطعًا تأخذك من شروق الشمس إلى غروبها. المجموعة الجديدة مليئة بقمصان مجعدة عليها علامات غسيل ضخمة ، وطبعات شاشة التوقف التي تشمل الدلافين والسمكة الذهبية والفساتين المجردة الملصقة بأحرف لوحة مفاتيح عملاقة.

