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إيلاف: هناك قول مأثور في اللغة الإنجليزية: "ضع قلبك على كمك" ، والذي يعني في الأساس إظهار عواطفك أو مشاعرك علانية، مما يجعلها مرئية ويسهل التعرف عليها من قبل الآخرين.

هذا الموسم، تأخذ العلامة الإيطالية، Moschino، الأمر بالمعنى الحرفي للكلمة حيث يحتل "القلب الأحمر" مركز الصدارة في مجموعة الإكسسوارات الجديدة.

منذ إطلاقها في عام 1983 (من قبل فرانكو موسكينو)، اكتسبت العلامة التجارية شعبية بسبب نهجها الذكي والساخر في الموضة.

غالبًا ما يتضمن أسلوب توقيع Moschino المطبوعات الجريئة والرسومات المرحة والمواد غير التقليدية.

تتميز أحدث مجموعة بقلوب حمراء كاحتفال بالحب وتشجع الناس على احتضان مشاعرهم وعدم الخوف من "وضع قلوبهم على أكمامهم".

تواصل Moschino دفع حدود الموضة بتصميماتها الإبداعية وغير التقليدية.