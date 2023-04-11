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إيلاف: كشف مصمم الأزياء الشهير رامي العلي عن أحدث مجموعاته من فساتين الزفاف البيضاء خلال أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك.

أصل العلي من سوريا، وُلد في عائلة لديها شغف عميق بالموضة. بدأ حياته المهنية في تصميم الأزياء من خلال الدراسة في المدرسة العليا المرموقة للفنون والتقنيات في باريس قبل إطلاق علامته التجارية التي تحمل اسمه في عام 2000.

اليوم، العلي هو واحد من أكثر المصممين رواجًا في هذه الصناعة، ويشتهر بحرفية لا تشوبها شائبة، وتفاصيل معقدة، واستخدام أقمشة فاخرة. ي

شمل عملاؤه الحصريون الملوك والمشاهير ومصممي الأزياء المميزين الذين يقدرون مزيجه الفريد من الأناقة الكلاسيكية والتصميم المعاصر.

أحدث مجموعة من فساتين الزفاف البيضاء ليست استثناءً من معايير العلي الاستثنائية، حيث تتميز بفساتين تخطف الأنفاس في مجموعة متنوعة من قمصان التنورة المتدفقة إلى الأغماد الأنيقة والمتطورة ، كل قطعة هي شهادة على مهارته وحرفيته.

تصميمات العلي ليست جميلة فحسب ، بل تعكس أيضًا التزامه بالاستدامة ، باستخدام مواد صديقة للبيئة وممارسات أخلاقية طوال عملية الإنتاج الخاصة به. أكسبه هذا التفاني في الاستدامة إشادة وتقديرًا على نطاق واسع كمصمم مسؤول اجتماعيًا.

