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إيلاف: في أوائل القرن التاسع عشر ، تغيرت أنماط ملابس النساء، وأصبحت أكثر نحافة وانسيابية، وازدادت الحاجة إلى حقيبة عملية وأنيقة. صُنعت أولى حقائب اليد العصرية من مواد فاخرة مثل الحرير والمخمل ومزينة بالخرز والتطريز المعقد.

في القرن العشرين، أصبحت حقائب اليد في متناول الجماهير، وأصبحت التصاميم أكثر تنوعًا، حيث تراوحت الأشكال من المستطيل الكلاسيكي إلى الأشكال الأكثر غرابة مثل القلوب والحيوانات. في العشرينيات من القرن الماضي، تم تقديم حقيبة "فلابر" الأيقونية ، وهي عبارة عن حقيبة يد صغيرة على شكل صندوق مصممة لحمل الضروريات مثل السجائر وقطع الماكياج.

اليوم، تصميمات حقائب اليد لا حصر لها وتتنوع في جميع الأشكال والأحجام، من حقيبة شانيل الكلاسيكية المبطنة إلى حقائب موسكينو. جذبت بعض أكثر التصاميم فظاعة ، مثل حقيبة هيرمس بيركين المصنوعة من جلد التمساح والمرصعة بالماس ، انتباه الصحافة والمشاهير على حد سواء ، حيث اعتبرتها العديد من النساء رمزًا للمكانة.

لا شك أن حقيبة اليد أصبحت إكسسوارًا مهمًا في خزانة ملابس المرأة ، من حيث التطبيق العملي وقدرتها على الارتقاء بأي مظهر. من بداياتها المتواضعة كحقيبة وظيفية إلى وضعها الحالي كبيان أزياء ، فقط الخيال هو الذي يضع حدودًا للتصميم.

قامت المديرة الإبداعية لدار جيني للأزياء سارة كافازا بصياغة صورة ظلية لحقيبة Fortune المستوحاة من كعكعة الحظ، من القماش الذي يطوي بلطف في شكل نصف كروي وتزينه بدبابيس الأوركيد المعدنية - وهو توقيع للدار ومتوفر بالجلد الأبيض ، والترتر الأخضر والأرجواني.