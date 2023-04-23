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إيلاف: كشفت "ETRO" عن مجموعة من إطلالات الدنيم المميزة من مجموعتها لربيع وصيف 2023 في الوقت المناسب للموسم الجديد.

تعكس الإطلالات الفريدة روح المجموعة ؛ رحلة رائعة يترك فيها الخيال الماضي جانبًا وينظر إلى الحاضر. تلهم تصاميم الدنيم الأيقونية المطرزة الجميع لإضافة مزيج زخرفي إلى خزانة ملابسهم وهي من الضروريات الأساسية لفصل الربيع.