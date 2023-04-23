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إيلاف: LÉTRANGE ، علامة تجارية فرنسية تراثية تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي ، قامت مؤخرًا برعاية تعديل خاص للاحتفال بعيد الفطر.

تشتهر العلامة التجارية بتصميماتها الأنيقة والمتطورة ، والتي تمزج بين الأنماط الكلاسيكية والمعاصرة لخلق قطع فريدة من نوعها. إن توقيع العلامة التجارية هو استخدامها لمواد عالية الجودة والاهتمام بالتفاصيل ، وهو ما يتضح في كل قطعة تصنعها.

أشهر ملحقات LÉTRANGE هو وشاح "L'Insoumise" ، الذي يتميز بنمط زهري جميل وأصبح عنصرًا ضروريًا لعشاق الموضة في جميع أنحاء العالم. هذه علامة تجارية تجذب الأفراد الذين يقدرون الأسلوب الخالد ويقدرون الحرفية التي تدخل في كل قطعة. سواء كنت ترتدي مناسبة خاصة أو تتطلع إلى تحسين مظهرها اليومي ، فإن تحرير العيد الخاص من LÉTRANGE هو خيار أنيق لإكسسوارات الزي لهذه المناسبة.