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إيلاف: أطلقت ماريا تاش لتصميم المجوهرات الراقية أداة افتراضية جديدة تحمل عنوان - Tash Studio (تاش استوديو) - والتي تتمثل بتقنية جديدة توفر تجربة تفاعلية للعملاء لقياس وتنسيق المجوهرات الفاخرة وإكسسوارات البيرسينج من منازلهم.

وتعد تاش استوديو أداة مبتكرة معززة بتقنيات الواقع الافتراضي، حيث تتيح للعملاء فرصة الابتكار والتعبير عن إبداعهم بأسلوب واقعي عن طريق الموقع الالكتروني للعلامة، وتراعي التقنية الجديدة جوانب عديدة مثل؛ ملامح الوجه والتناظر، بالإضافة إلى نهج العلامة المبتكر في تنسيق البيرسينج بأسلوبٍ عصري، لتقديم تجربة واقعية بالكامل.

ويمثل هذا الاطلاق أحدث الخطوات في مسيرة تطور العلامة، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع المجوهرات الراقية والبيرسينج والتي نجحت في ترسيخها على مدار العقود الثلاثة الماضية، واستغرق ابتكار هذه التقنية أكثر من خمس سنوات لتطويرها بالشكل الأمثل

