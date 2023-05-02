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إيلاف: "تجلّت مهمتي في البحث ضمن الأرشيف واختيار ما يمكن إعادة تصميمه ليصبح ذا صلة باليوم".

تقدم هذه التجربة، التي أجراها المدير الإبداعي ماكسيميليان دايفس، لنا حقيبة Wanda الجديدة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 1988 تكريما لـ Wanda Ferragamo زوجة Salvatore، أُعيدت اليوم صياغتها بنسب هندسية جديدة تضفي عليها جمالية بسيطة معاصرة.

تتوفر الحقيبة المتقنة والأنيقة الآن بثلاثة موديلات جديدة: في شكلها الأصلي، بتصميم أفقي يشبه الكلاتش، وشكل مربع عمودي، ونسخة صغيرة للسهرة. جميع أشكال Wanda تذكرنا بأفق مدينة ميتروبول.

ولتعزيز جودة المواد المستخدمة، تم تزيين تصميمها البسيط بمشبك Gancini صغير على جانبي المقبض، مما يجعلها قطعة حقيقية من Ferragamo لا يمكن.

تتوفر الحقيبة بالجلد المصقول، والأبيض الصاخب، والأحمر، والأسود الذي لا غنى عنه ، وتشمل ألوان ربيع وصيف 23 أيضًا البرتقالي والأحمر في مزيج متدرّج مستوحى من الظلال الدافئة لغروب الشمس في الصيف.

تتوفر الحقيبة أيضًا في إصدار أكثر فخامة للسهرة وهي مصنوعة بالكامل من أحجار الراين الكريمة الحمراء أو السوداء. تعتبر حقيبة Wanda بمثابة أكسسوار كلاسيكي يمزج بين الحرفية والعصرية.

