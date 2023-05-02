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إيلاف: جذب حفل Met Gala لعام 2023 عشاق الموضة والمشاهير على حدٍ سواء إلى متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك للاحتفال بمصمم الأزياء الشهير كارل لاغرفيلد.

حيث كشفت علامة LOEWE عن مشاركتها هذا العام، من خلال تصميم فستان ينسجم مع موضوع الحفل تحت عنوان Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. وبرز التصميم المبتكر من إبداع Jonathan Anderson؛ المدير الإبداعي لعلامة LOEWE، بتفاصيل مستوحاة من أجواء حفلات Met Gala السابقة التي أُقيمت في معهد الأزياء واستمدّ إلهامه من تصاميم Lagerfeld الشهيرة لعلامة Chanel ضمن تشكيلة ربيع وصيف 1983، مع لمسات فريدة بإلهام من آخر عروض LOEWE للأزياء.

وتم إبداع الفستان الذي ارتدته عارضة الأزياء كارلي كلوس من الساتان المخملي في ورشة LOEWE في باريس، مع تنورة طويلة ونقشات مستوحاة من أعمال Lagerfeld الفريدة. وحرص Anderson على محاكاة مفهوم الحفل الذي يدور حول الذكريات والتراث والإضافات البصرية الجذابة. كما تولت Karla Welch تنسيق الأزياء، وتميزت الإطلالة بقلادة طويلة مع حزام مزين بشعار العلامة بتقنية Anagram، إضافة إلى حذاء فريد.

كان شعر ومكياج كلوس أيضًا من أبرز سمات المظهر ، حيث تم تصفيف شعرها بشكل متموج ومكياجها الذي يتميز بعيون جريئة "سموكي" وحمرة ترابية . اجتمع مزيج الفستان والقلادة والشعر والمكياج معًا لخلق مظهر مذهل حقًا أشاد بأسلوب لاغرفيلد الأيقوني بينما أظهر أيضًا رؤية أندرسون الإبداعية.

