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إيلاف: تعرض أودي الشرق الأوسط النموذج الأولي لسيارة AI:RACE، التي تجسد مستقبل الأداء الفائق، في منطقة الشرق الأوسط. تعتبر سيارة AI: RACE التجريبية الرائدة تحفة هندسية تعكس روح الابتكار والتفكير المستقبلي لدى أودي، حيث تتميز السيارة الكهربائية بالكامل والصديقة للبيئة بأناقة التصميم وقوة الأداء، وتسعى إلى إعادة تشكيل ملامح مستقبل التنقل.

تمثل AI: RACE أحدث سيارة بين مجموعة متعددة من السيارات الرائدة والتجريبية التي سيتم عرضها في متحف المستقبل، والتي تتضمن Audi Vision GT و A6 Avant e-tron و Skysphere و AI:ME وS1 Hoonitron في إطار الشراكة المستمرة الناجحة بين أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل. ويهدف هذا التعاون، الذي دخل عامه الثاني حالياً، إلى عرض مستقبل التنقل الذي يتمثل في مجموعة من سيارات أودي التجريبية لزوار المتحف. ومن المقرر عرض بعض السيارات التجريبية المستقبلية الأخرى لاحقاً خلال هذا العام.



صُممت سيارة AI:RACE لحلبات السباق والطرق العادية على حد سواء، وتمنح سائقها التحكم الكامل في كل شيء، فلا تتضمن أي أنظمة معقدة للقيادة الذاتية أو تجهيزات الراحة التي تضيف وزناً غير ضروري. وتم دمج مقعد السائق وركن القيادة في هيكل أحادي منزلق فريد من نوعه، يمكن وضعه في وسط المقصورة من أجل القيادة الفردية، بحيث تصبح AI:RACE سيارة أحادية المقعد مثالية لحلبات السباق. وتستخدم عجلة القيادة والدواسات تصميماً فريداً يعتمد على تقنية by-wire design، مما يلغي الحاجة إلى التحكم الميكانيكي.

وتُجهز سيارة AI:RACE بمنظومة حركة كهربائية قوية تتضمن ثلاثة محركات، واحد على المحور الأمامي واثنين على المحور الخلفي. وتولد هذه المحركات قوة إجمالية تصل إلى 500 كيلووات، مع القدرة على التعزيز المؤقت إلى 570 كيلووات لتحقيق أكبر تسارع. وتُولّد المحركات عزم دوران يصل إلى 830 نيوتن متر يتيح للسيارة التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في أكثر من ثانيتين بقليل، ما يجعلها سيارة فائقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ووفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، يمكن للسيارة، بعد شحن بطاريتها بشكل كامل، قطع مسافة تزيد عن 500 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن. ويمكن شحن البطارية بالكامل في 15 دقيقة فقط بفضل نظام الشحن بجهد 800 فولت.

تم تصميم AI:RACE أيضاً للاستخدام على الطرق العادية مع التركيز على أعلى مستويات الأداء والكفاءة، حيث توفر للسائق خيار الحد من السرعة القصوى لصالح توفير الطاقة وزيادة المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لإعادة الشحن. ويمكن أيضاً شحن السيارة لاسلكياً عبر تقنية أودي للشحن اللاسلكي (Audi Wireless Charging)، حيث يتم وضع لوحة الشحن اللاسلكية مع الملف المدمج أسفل السيارة أثناء وقوفها وتوصيلها بمصدر الطاقة، ما يؤدي إلى إنشاء مجال مغناطيسي متردد ينتج عنه تيار كهربي متردد لشحن السيارة.



وتنعكس ملامح سيارات السباق على جميع عناصر التصميم الخارجي للسيارة، حيث تلتزم السيارة بأبعاد السيارات الرياضية الكلاسيكية، فيبلغ طولها 4,53 متراً وعرضها مترين، فيما يبلغ طولها 1,15 متراً فقط. كما تتميز بخط سقف مائل قليلاً من الجانب، وزجاج خلفي عمودي تقريباً من الخلف، مع شريط إضاءة أحمر يمتد عبر الجزء الخلفي، إضافة إلى مشتت هواء خلفي مرتفع مستلهم من رياضة السيارات يمكن تعديله ميكانيكياً لزيادة القوة الضاغطة لأسفل. أما في الأمام، فيربط غطاء محرك سيارة AI:RACE بين الرفرفين البارزين وينخفض بينهما لتعزيز خصائص الديناميكية الهوائية.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: ” تجسد سيارة AI:RACE رؤية أودي لعالم السيارات، حيث تجمع بين التقنيات المبتكرة والتصميم الأنيق والأداء الفائق. وتؤكد أودي التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط ورسم ملامح التنقل في المنطقة من خلال عرض سياراتها في متحف المستقبل، الصرح الحضاري الذي نتشارك معه الابتكار والرؤية المستقبلية. ندعو محبي أودي وعشاق السيارات المبتكرة لمشاهدة هذه التحفة الهندسية التي ستكون لها بصمة مختلفة في عالم السيارات الكهربائية”.

تُعرض سيارة AI:RACE في معرض “مستقبلنا اليوم” في متحف المستقبل لغاية نهاية يونيو.