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إيلاف: في صندل Elina الجديد يتحول لوغو "Gancini" الأيقوني إلى كعب منحوت فقد أدّت إعادة صياغة التصاميم الأرشيفية والمعايير التصميمية للدار إلى تشكيل ملامح هندسية جديدة للقطعة تبث حياة جديدة في السمات المميزة لروح Ferragamo حيث قام المدير الإبداعي Maximilian Davis بترجمة لمسات التناظر والتناغم الهيكلي المميزة للدار بدقة فائقة.



يعتبر حذاء Elina الجديد بمثابة صندل عالي الدقة. حيث تُداعب الشرائط الرفيعة من الجلد، المطوية والمُطبقة باستخدام تقنية "الكتاب"، القدم وتُبرز جاذبيتها.

يضمن الجزء الأمامي المربّع الرفيع للغاية والمبطّن أقصى درجات الراحة ، ويضمن الحزام الأمامي المطاطي الملاءمة المثالية للكعب - هذه هي العناصر الأساسية للتصميم المقدّر له أن يصبح من منتجات Ferragamo التي لا غنى عنها.

تم تقديم الحذاء لأول مرة على منصة عرض أزياء موسم ربيع وصيف 2023، وترك تصميمه المذهل على الفور انطباعًا رائعًا بفضل استخدام المساحة الممتلئة والفراغات في تصميمه والتلاعب بين الضوء والظل الذي يظهر في الجزء العلوي الخارج عن المألوف والكعب المذهّب.

يتوفر الصندل في نسختين مختلفتين: من جلد النابا الأسود مع كعب ذهبي مجلفن بلمسة مات غير لامعة ونسخة من الجلد الأسود أو الأحمر مع كعب من نفس اللون، بالإضافة إلى هذه الألوان الرئيسية، يتوفر الحذاء بنسخة من جلد النابا الأزرق السماوي أو الأصفر.

يضمن التصميم العصري والمظهر الفاخر وتنوع مناسبات ارتداء صندل Elina الجديد، الذي يعيد صياغة هندسة الكعب، دعم القدم بشكل مثالي، بما يتوافق مع رؤية Ferragamo المبتكرة.

