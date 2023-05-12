قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت شركة "Shinsegae International" عن إعلان دعائي لماركة "POIRET" بطلته الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة "جيانا جون" في الحادي عشر من الشهر الجاري.

"POIRET" هي علامة تجارية لمستحضرات التجميل الراقية أطلقتها "Shinsegae International" في عام 2021 بعد الحصول على حق العلامة التجارية لماركة المصمم الفرنسي "Paul Poiret" في عام 2015.

منذ العام الماضي، تم اختيار جيانا جون - Gianna Jun كسفيرة للعلامة التجارية، مما أدى إلى تحسين الوعي بها.

يصف الفيلم الترويجي للعلامة التجارية "رحلة للعثور على نفسي" عملية العثور على جمالك وقيمتك في 3 دقائق و 30 ثانية. أوضحت شركة Shinsegae International أنه من أجل تعزيز قيمة العلامة التجارية، لم تنتج إعلانًا مدته 15 ثانية يستخدم معلومات وصورًا متكررة للترويج للمنتجات، بل أنتج فيلمًا ترويجيًا للعلامة التجارية.

سيتم إطلاق الفيلم الترويجي للعلامة التجارية مسبقًا في اجتماع عرض كبار الشخصيات لفرع Megabox Seongsu في نفس اليوم ، وسوف تلتقي بالجمهور قبل أن يبدأ الفيلم في صالات السينما الضخمة في جميع أنحاء البلاد في مايو.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من اليوم السابع عشر ، سيتم تشغيل متجر POIRET المنبثق الحصري في الصالة بالطابق الثالث من متجر Megabox Seongsu. في الفلاش ، يمكن رؤية الأزياء التي ارتدتها جيانا جون عند التصوير ، ويمكن أيضًا تجربة منتجات POIRET.

يذكر أن جيانا جون وإسمها الكوري جون جي-هيون من أكثر الممثلات طلباً في الإعلانات المحلية والعالمية فهي الوجه الإعلاني لألكسندر مكوين، بربري، ستون هنج، Fila، جيوردانو وغيرها الكثير.

وهي من أكثر الممثلات تحقيقاً للأرباح على شباك التذاكر كما سجلت أعمالها الدرامية نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها الفنية آخرها حلقتها الخاصة من مسلسل "كينغدوم" على نتفليكس ومسلسل "جبل جيري" الذي عرضته منصة "IQIYI".