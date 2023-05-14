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إيلاف: على أثر النجاح الكبير الذي شهده أسبوع جدّة الدولي للفخامة، يعود أسبوع الرياض الدولي للفخامة الذي يترقّبه الجميع ليفتح أبوابه أمام الجمهور يوم 16 مايو في فندق الفيصلية. ويستمرّ المعرض طوال أربعة أيام يقدّم خلالها باقة مبهرة من مجموعات المجوهرات التي أبدعتها 120 علامة للمجوهرات من 15 دولة من أنحاء العالم في أضخم حدث من نوعه تشهده المملكة العربية السعودية.

وسيُتاح لزوّار المعرض الاطّلاع على مجموعة واسعة من أروع أطقم العرائس، وعدد كبير من أنقى الحجارة الكريمة وأنفَسِها، وكذلك أجوَد الماس واللؤلؤ، ممهورة بتوقيع دور المجوهرات المحلية والعالمية على حدّ سواء، وكلها متوفّرة للشراء في المعرض مباشرة. ومن المقرّر إقامة ندوتين تثقيفيّتين على هامش المعرض تتناولان مواضيع هامّة في قطاع المجوهرات وذلك يومَي 17 و18 مايو.

مصرف الراجحي هو الراعي البلاتيني للأسبوع السعودي الدولي للفخامة، والذي يأتي أيضاً برعاية من شركة لوسيد موتورز، واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ودانات - معهد البحرين للّؤلؤ والأحجار الكريمة، وستور ميكرز الشرق الأوسط، ومجلة مجوهرات الساعات العربية من MPP-ME.

