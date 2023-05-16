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إيلاف: تعاني البشرة من مشاكل عديدة خلال فترة الصيف، حيث تزيد الحرارة والرطوبة من إفراز الزيوت، ما يسبب انسداد المسام وظهور البثور. كما تؤدي الحرارة العالية إلى زيادة إفراز العرق، الذي يمتزج مع زيوت البشرة مسبباً المزيد من التهيّج.



ويمكن أن يتسبب الاستخدام الكثيف لواقي الشمس، الذي يعد عاملاً أساسياً لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، في ظهور البثور عند عدم إزالته بالشكل الصحيح.

ولذلك، تقدم علامة Peacefull العديد من المنتجات خفيفة الوزن والخالية من المكوّنات التي تسبب انسداد المسام، بما يساهم في تغذية البشرة وحمايتها من الالتهاب طوال الأشهر الحارّة.

حيث يمكن لعاشقات الجمال الاستمتاع ببشرة صافية وصحية طوال فصل الصيف عند اتباع الروتين المناسب للعناية بالبشرة مع الحرص على إجراء بعض التعديلات البسيطة على أسلوب الحياة.