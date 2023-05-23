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إيلاف: أعلنت دار "Dior" عن تعيين الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل بمنصب السفيرة الأولى لمستحضرات العناية بالبشرة في الشرق الأوسط.

وستقدم سينتيا مستحضرات العناية بالبشرة من Dior، المصنوعة بحرفية دقيقة من ابتكار علماء الدار.

يذكر أن سينتيا ولدت في كندا من أصول لبنانية، وهي ممثلة مشهورة في الشرق الأوسط، نالت استحساناً كبيراً عن أدائها في المسلسلين التلفزيونيين الناجحين "باب الجحيم" و"خمسة ونص".

وتجسّد صموئيل التي تشتهر بأناقتها وبساطتها مقاربةً شاملةً عن الجمال، مع دعم لأسلوب الحياة الطبيعي المستدام.