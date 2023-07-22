إيلاف: إختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنيتها المصورة الجديدة "ما بضعفش" إطلالات رائعة منها فستان فضي بتوقيع المصمم العالمي نبيل يونس، وقد تم تجهيزه خصيصا" لهذا العمل بإعتماد قماش الترتر وقصاصات ورق المرايا الفضية العاكسة للضوء؛ وجاءت قصته على نمط "هالتر نك" بدون كمين وفتحة من الأسفل.



يذكر ان هذا التعاون الثاني بين وهبي ومصمم الازياء نبيل يونس إذ سبق لهما أن حققا نجاحاً مدوياً إثر حضور وهبي لعرض أزياء يونس في باريس حين خطفت الأنظار وكانت محط إهتمام الإعلام العالمي كما يحضران لمفاجآت جديدة في المستقبل القريب.

يذكر أن وهبي نالت جائزة أيقونة الموضة العربية كونها رمزا" للأناقة والجمال وملهمة الأجيال في اختيارات صيحات الموضة الرائجة والمتجددة.

