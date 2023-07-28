إيلاف: تسعى علامة "نيو بالانس" التجارية الشهيرة للأحذية والملابس الرياضية لجذب الجماهير العالمية مرة أخرى من خلال الإصدار الثاني المرتقب للموسم الثالث من مجموعة "صنع في أميركا التي ستبصر النور في 4 أغسطس المقبل.

مع إرث غني يمتد لأكثر من 75 عامًا من التصنيع في الولايات المتحدة ، لا تزال "New Balance" تبرز كرمز للجودة والحرفية والرياضة.

مع دخول العلامة التجارية إلى مناطق جديدة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ، فإنها تواصل دعم فلسفتها الأساسية المتمثلة في الحرفية الأميركية والابتكار والتصنيع المسؤول.

تفخر العلامة التجارية بتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة لأكثر من 75 عامًا. هذا الالتزام بالإنتاج المحلي لم يحفظ فقط الحرفية الأميركية ولكنه دعم أيضًا المجتمعات والاقتصاد المحلي.

على الرغم من أنها تمثل جزءًا محدودًا من المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية ، إلا أن خط "صنع في أميركا" لا يزال رمزًا قويًا للجودة والأصالة ، حيث يربح قلوب المستهلكين الذين يقدرون التصنيع المحلي والممارسات الأخلاقية.

من خلال توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية ، تهدف New Balance إلى التواصل مع جمهور متنوع من الرياضيين والمتحمسين الذين يقدرون معدات الأداء المتميزة بلمسة من التقاليد. وفلسفتها متجذرة بعمق في أربعة مبادئ رئيسية: النزاهة والعمل الجماعي ورضا العملاء التام ، والابتكار. تدفع هذه القيم كل جانب من جوانب عمليات العلامة التجارية ، من تطوير المنتجات والتصنيع إلى خدمة العملاء.