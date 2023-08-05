إيلاف: تتميز المجوهرات الذهبية بجمال كلاسيكي يدوم طويلاً، وتقدم مصممة المجوهرات الخبيرة Jacquie Aiche نصائحها لتنسيقها بطريقة استثنائية.

• يمكن تنسيق عدة عقود مع بعضها للحصول على إطلالة مميزة، حيث يعتبر الجمع بين القطع مختلفة الأشكال والأطوال طريقة مثالية لإضفاء الرقي والأناقة إلى الإطلالة. وينبغي اختيار عقود بأحجام مختلفة مع ترك مساحة طفيفة فيما بينها لتسليط الضوء على جمال ورونق كل قطعة.

• يضفي اختيار الأقراط المناسبة لمسة مميزة على الإطلالة اليومية، ويمكن تنسيق الأقراط الدائرية أو الأقراط بشكل أزرار كبيرة الحجم للظهور بإطلالة فريدة.

• اختيار تصاميم وقطع متعددة للحصول على مظهر أنيق وجذاب؛ حيث يمكن تنسيق خاتم بتصميم جريء مع الخواتم العريضة والرفيعة الذهبية. وتكتمل الإطلالة الجذابة بارتداء أساور عديدة بأحجام وتصاميم مختلفة.

• التركيز على تنسيق الملابس مع قطع المجوهرات الذهبية بحيث نختار أزياء بسيطة تبرز جمال المجوهرات مع الحفاظ على أناقة الإطلالة. تضفي المجوهرات الذهبية رونقاً مميزاً على مختلف الإطلالات مهما كانت بسيطة، ويمكن تنسيق القطع المميزة منها لمظهر ملفت وجذاب.

