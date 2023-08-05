إيلاف: تدفع دار العطور الفرنسية العريقة هنري جاك، حدود الإبداع من خلال مجموعة السفر "HJ Voyage"، وهي عبارة عن مجموعة رائعة من حقائب السفر الخاصة بقوارير عطور الدار، ومصمّمة لأولئك الذين يرغبون في التجوال واستكشاف العالم بأناقة، مصطحبين مجموعاتهم الشخصية من عطورهم المفضّلة.

وتأتي هذه المجموعة في سياق المفهوم المتمثّل في إضفاء نفحة من الحيوية باستمرار على العطور الراقية من خلال التصميم المعاصر والابتكار، حيث تجمع Voyage بين التقاليد والحداثة، ما يجعل فنّ العيش بأسلوب هنري جاك أكثر سلاسة وحريّة.

وتتوافر حقائب HJ Voyage في خيارات من خمس مواد مختلفة: جلد العجل الأسود الفاخر، وجلد التمساح بوروسوس باللون الأزرق الملكي مع لمسات باللون البرتقالي المنعش، وجلد العجل الأبيض الرومانسي مع الورود، ونسيج الجاكار الأسود والمطرّز بشكل اليعسوبة، وجلد ثعبان البحر الأسود الأنيق، كما تتوافر في أربعة أحجام مختلفة.