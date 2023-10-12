إيلاف: أعلنت "LOEWE" عن تعاونها مع علامة "On" لإطلاق حذاء "Cloudtilt" الرياضي، بتصميمٍ يتألق بالمهارات الهندسية المتقنة التي تشتهر بها القطع السويسرية، تماشياً مع التزام العلامة بتقديم ابتكارات تدمج بين أعلى مستويات الحرفية وأحدث التقنيات. وتتميز قصة الحذاء الجديد ببطانة تتأقلم لتحاكي شكل القدم مع كل حركة، وتتيح نقل مركز ثقل الجسم من الكعب إلى المقدمة.

ويستلهم الحذاء الرياضي تصميمه المبتكر من أشكال الحركات التي تتخذها القدم، كما يشكل أول إصدارات علامة On من المنتجات العصرية القائمة على تقنية CloudTec® Phase، التي تم ابتكارها باستخدام الحاسوب لدعم النعل ببطانة مصنوعة من مكونات قليلة، ما يمنح وزناً خفيفاً للحذاء ويتيح سهولة فائقة في الحركة. وحرصت العلامتان على الاهتمام بأدق التفاصيل عند تصميم الحذاء بالاعتماد على برنامج تحليل العناصر المحدودة، الذي يحاكي ضغط الساقين والقدمين عند المشي ليمنح أعلى مستويات الراحة لفترة طويلة.

ويتميز حذاء Cloudtilt بهيكل مصمم بأسلوب الحياكة وأربطة تمنع الاحتكاك، كما يتزين بشعارات العلامتين. ويتماشى تصميم الحذاء بأعلى معايير الأداء والاستدامة، حيث يتضمن نعلاً خارجياً مصنوعاً من مادة EVA الرغوية المرنة، ما يضمن الراحة بالحركة ويقلل نسبة المطاط، الذي تم استخدامه فقط في مواقع الربط بين أجزاء الحذاء، إضافة إلى قماشٍ شبكي مصنوع بنسبة 99% من البولستر المُعاد تدويره. أما مواد التغليف، فتُصنع جميعها من مواد صناعية قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

ويأتي الحذاء الجديد في إصدارين مختلفين يتميز كل منهما بتشكيلة خاصة من الألوان، حيث يتوفر الإصدار الأول المخصص للرجال يوم 12 أكتوبر بألوان الأبيض والأسود والأخضر الفاتح والأخضر الكاكي والأزرق، في حين ينطلق الإصدار الأول للسيدات بألوان الأبيض والأسود والأخضر الفاتح والوردي الأرجواني والكحلي. أما الإصدار الثاني للرجال فيتوفر في شهر يناير القادم بألوان البني والوردي المشرق والرمادي الداكن، في حين يتألق حذاء السيدات بألوان البني والوردي المشرق والأحمر الداكن.

وتحتفي الحملة الترويجية، المصورة بعدسة Thibaut Grevet، بالمهارات الحرفية العالية في تصميم الحذاء وتعاون العلامتين القائم على التكنولوجيا. وتتضمن الحملة أفلاماً وصوراً للبطلة آمنة القبيسي Amna Al Qubaisi، أول سيدة إماراتية تشارك في سباقات السيارات.

وتنافس القبيسي حالياً في سباقات أكاديمية الفورمولا 1 لصالح فريق MP Motorsport، كما أنها أول سيدة إماراتية تفوز بكأس الفورمولا 4 الإمارات في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي عام 2019، وأول سيدة تنافس في بطولة فورمولا E في المملكة العربية السعودية عام 2018. كما تبرز في الحملة لاعبة الجمباز Yonghon Huh، والراقصين Roy Kaneza و Hortense de Gromard، إلى جانب راكبة الدراجات الهوائية Cindy Dos Reis، والمدرب الرياضي وفق أسلوب أنيمال فلو Stefan Crainic، وLiu Hong، بطلة العالم والحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية في سباق المشي. ويظهر جميع النجوم ضمن الحملة في لقطاتٍ حيوية مليئة بحركات القفز والتمدد ووضعيات التمارين الرياضية، في إشارة إلى أعلى معايير الراحة والعملية التي يوفرها الحذاء الجديد.



