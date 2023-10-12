إيلاف: تحتضن هايدي ابنتها عارضة الأزياء ليني كلوم، 19 عامًا، وتقدمان "جمالًا مضاعفًا" في حملة جديدة للملابس الداخلية لعلامة الأزياء الإيطالية Intimissimi.

شاركت شركة الملابس الداخلية الصور المثيرة على إنستغرام، احتفالاً بلحظة الأم/الابنة، بالإضافة إلى لقطات فردية لكل منهما.

"مضاعفة الجمال، مضاعفة الأنماط"، وعدت العلامة التجارية متابعيها في التعليق.

في اللقطات، ارتدت هايدي، البالغة من العمر 50 عامًا، حمالة صدر بيضاء مبطنة بالدانتيل مع ملابس داخلية متطابقة، بينما عرضت ليني طقمًا من الدانتيل الفوشيا.

أعجب معظم المعلقين بالصور، ووصفوهن بأنهن "ألطف الملكات". ومع ذلك، لم يوافق الجميع على التعاون.

"لن تكون ليني عارضة أزياء بدون والدتها.... قال أحد المعلقين: "إنها حتى لا تتمتع بطول عارضة أزياء".

وانتقد آخر العلامة التجارية لتحرير الصور والكتابة، "الذراعين والكتفين؟ حتى أنا أستطيع استخدام الفوتوشوب بشكل أفضل (لا يوجد شيء ضد النساء الجميلات)."

وكتب آخر: "أنت علامتي التجارية المفضلة. ومع ذلك، تبدو الصورة معدلة بالفوتوشوب إذا أردت أن نكون صادقين، وتبدو العارضة دون السن القانونية…. انها ليست رائعة".

قامت هايدي وليني كلوم بالترويج للحملة أثناء تنسيقهما لإطلالات الدانتيل الشفافة، حيث شاركت هايدي مقطع فيديو جميلًا لعائلتهما على الإنستغرام، إلى جانب والدة هايدي، إرنا كلوم.

ربما تخطط خريجة Victoria's Secret Angel لشيء مثير بنفس القدر لحفلة الهالوين التي طال انتظارها مع اقتراب العطلة المخيفة بسرعة.

ربما تكون هناك لحظة أخرى للأم/الابنة في الأفق أيضًا.