إيلاف: تقدم علامة موسكينو تشكيلة من الأزياء الرجالية لخريف 2023 بإلهامٍ من فن تفصيل الأزياء العريق لتوفر مجموعة واسعة من أجمل التصاميم وأكثرها أناقة.

وتحمل التشكيلة توقيع المدير الإبداعي للعلامة جيريمي سكوت، لتشمل قطعاً رجالية مميزة تناسب مختلف الأعمار، بتصاميم وقصات جديدة للسترات والبدلات الأنيقة. وتضفي التشكيلة طابعاً عصرياً على الملابس الرسمية من خلال بعض القصات المبتكرة التي تمنح لمسة جديدة تجمع بين الطابع الجريء والكلاسيكي.

وتضفي اللمسات الرسمية الأنيقة طابعاً فاخراً على التفاصيل المميزة للأزياء الرجالية، حيث حرص المصمم جيريمي على فصل الياقة عن طية صدر السترة وإعادة جمعهما بطريقة معكوسة على أكمام سترات بدلات التوكسيدو أو على تصاميم البوليرو فوق فساتين السهرات المميزة بشرائط من الساتان مع فتحة حتى الوركين. كما أعاد ابتكار الأحذية بتصاميم متطابقة مع الحقائب.



