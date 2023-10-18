إيلاف: أعلنت علامة موسكينو عن تعيين ديفيد رين بمنصب المدير الإبداعي الجديد للدار.

ويتمتع ديفيد بخبرة واسعة على مدى عقدين من الزمن بصفته كبير المصممين في قسم تصميم الأزياء النسائية لدى علامة غوتشي، ليتولى حالياً الإشراف على تصميم التشكيلات الرئيسية من الأزياء النسائية والرجالية والإكسسوارات لعلامة موسكينو.

كما سيعمل رين تحت إشراف ماسيمو فيريتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيف إس بي أي.

ويباشر ديفيد أداء مهامه بوصفه المدير الإبداعي الجديد لدى موسكينو ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، حيث سيطلق تشكيلته الأولى لموسم خريف وشتاء 2024 خلال أسبوع الموضة في ميلانو في فبراير 2024.

ومن جانبه، قال ديفيد رين: "كان فرانكو موسكينو يطلق لقب غرفة اللعب على استديو التصميم الخاصة به، وكان تصوري لهذا الاستديو مصاحباً لأفكاري على الدوام، الأمر الذي انعكس على رؤيتي للموضة بشكل عام والموضة الإيطالية خاصةً، كما ساهم في تعزيز تساؤلاتي حول الإمكانات الضخمة التي تتحلى بها علامة موسكينو على مستوى القطاع، والإنجازات التي يمكنها تحقيقها من خلال منهجها الذي يجمع اللمسات المفعمة بالبهجة واللعب مع عناصر التجريب والابتكار واستكشاف أساليب جديدة. ويشرفني ثقة السيد فيريتي المحترم بي، الذي وجهني ودعمني كثيراً خلال جلسات الحوار التي تشاركناها معاً، ويسعدني البدء بتنفيذ مهامي الجديدة في علامة موسكينو التي تمّ تأسيسها من قبل أحد أبرز الأسماء المرموقة في عالم الأزياء. وأتوجه بالشكر للسيد فيريتي لمنحي فرصة العمل في استديو التصميم الخاص به، وأتطلع بحماسٍ لبدء هذه الرحلة الممتعة سويةً".



