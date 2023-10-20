إيلاف: كشفت شركة JW Anderson للتو عن تعاونها مع ماركة الأزياء الفرنسية A.P.C.

المجموعة الجديدة ثمرة هذا التعاون تستمد إلهامها من أداء الفنان الألماني جوزيف بويس "أنا أحب أمريكا وأمريكا تحبني". يتميز الخط، المصمم كخزانة ملابس جوناثان أندرسون المثالية، بصورتين ظليتين رئيسيتين: نمط الروك المجهز مع الدنيم الأسود وسترة راكب الدراجة النارية، وأسلوب الهيبيز مع الأشكال الفضفاضة والملابس المحبوكة متعددة الألوان والدنيم المستعمل. إنها تركز على القطع الكلاسيكية مع الاهتمام بالتفاصيل، بما في ذلك الجيرسيه عالي الجودة، والملابس المحبوكة، والمعاطف الواقية من المطر التاريخية، وأباريق شاي الكورنيش، وحقائب اليد القماشية المتينة مع سحابات مقاس XXL.

يقول المدير الإبداعي جوناثان أندرسون: "كان هذا المشروع يدور حول التعلم وإثارة التعاون الجديد. كان من المنطقي المكان الذي أنا فيه من حيث الموضة. شعرت بالطبيعية. لدينا هذا الانبهار بإعادة اختراع الأشياء التي لا تحتاج إلى إعادة اختراعها، بل إلى تمجيدها بدلاً من ذلك، وهو ما أعتقد أنه أكثر إثارة.

ما يميز A.P.C. أنها لا تميل للمبالغة وإنما لديها القدر المناسب من متطلبات اليوم."