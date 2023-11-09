إيلاف: تتضمن مجموعة الأحذية النسائية الجديدة من العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة موسكينو- ولا سيما الأخيرة للمدير الإبداعي السابق جيريمي سكوت، الذي تم الإعلان عن خليفته ديفيد رين مؤخراً- تجديدًا للأحذية الجلدية الكلاسيكية.

يتميز تصميم العلامة التجارية الذي يبلغ سعره 1095 دولارًا بجزء علوي من جلد العجل الأسود الناعم مع مقدمة مثلثة، ولمسات من الأزهار المتلألئة في جميع أنحاء الجزء العلوي من الحذاء، تمزج بين مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان لإضفاء لمسة ساحرة.

تتزين مقدمة أحد فردتي الحذاء بحجر كريم أزرق كبير محاط بكريستالات فضية، بينما رصعت الأخرى الآخر بزهرة كريستال مع مركز أصفر وبتلات وردية وفضية متناوبة.

وعلى طول جوانب الحذاء وأجزائه العلوية، تم ترتيب المجوهرات بشكل مماثل في أشكال زهرية لخلق موجة من التألق الملون، مع تدرجات الألوان بما في ذلك الأخضر والوردي والأزرق والبرتقالي. وبصرف النظر عن لمساته الساحرة، فإن المظهر الأكثر أناقة لهذا الزوج يأتي من كعبه فهو ذهبي معدني لامع ومتعرج بقياس 3.93 بوصة.