إيلاف: مع إقتراب موسم الأعياد المليء بالأجواء الاحتفالية والأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء، يسعى الجميع لتقديم أجمل الهدايا تعبيراً عن مشاعر الحب والامتنان.

ويتطلع عشاق الاحتفالات إلى إحياء أحد أجمل التقاليد السنوية خلال موسم الأعياد وتحديداً في عيد الميلاد، من خلال تبادل الهدايا الرمزية أو الفاخرة مع الأشخاص المميزين في حياتنا. ولكن، يواجه البعض تحدياً في اختيار الهدية المثالية لهذه المناسبة، ولذا تقدم علامة Pandora تشكيلة "LOVES, UNBOXED" لموسم الأعياد والتي تضم مجموعة من أجمل خيارات المجوهرات، ونعرض فيما يلي بعض القطع المختارة من التشكيلة:

عقد Sparkling Pear Halo - يجمع تصميم هذا العقد المميز بين شكل الأحجار الجديدة واللمسات المبتكرة من تشكيلة halo الكلاسيكية الشهيرة للعلامة، ويبرز في العقد حجرة متدلية ومثبتة من الأعلى ضمن نتوء على شكل حرف V مع نتوئين مدورين، ما يبرز حرفية التصميم ويمنحه مظهراً غاية في الأناقة والجمال.

إسوارة Sparkling Moon Clasp Snake Chain - يستمد التصميم إلهامه من السماء المرصعة بالنجوم ليتألق بأحجار الزركونيا مكعبة الشكل المصممة وفق القطع الدائري وأحجار الكريستال المصنعة في المختبر، ما يجسد إمكانية تحويل الأحلام إلى حقيقة عند السعي الدؤوب لأجلها.

خاتم Pavé Crossover Dual Band المزدوج - يتميز الخاتم الأنيق بتصميمه المزدوج المرصع بالكامل بقطع الألماس التي تمنح مظهراً ثلاثي الأبعاد، ليضفي ألقاً خاصاً على الإطلالات اليومية ويشكل خياراً مثالياً لتنسيقه مع أجمل المجوهرات والتألق في أفخر المناسبات.