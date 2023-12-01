إيلاف: كشفت علامة جيانفيتو روسي لصناعة الأحذية الفاخرة، عن إطلاق حذاء كارلا الجديد ضمن إصدارات تشكيلة الأحذية المسطّحة المستوحاة من أحذية راقصات الباليه.

وينفرد حذاء كارلا بمقدمته المنحنية ونعله المطاطي، ويتميز بتصميمه المبتكر بلمسات عصرية واستخداماته المتنوعة مما يجعله قطعة أساسية تمنح عاشقات الأناقة فرصة التألق براحة وعملية لا مثيل لها.





ويعكس تصميم حذاء كارلا المسطّح أسلوب البساطة المتقنة الذي تعتمده جيانفيتو روسي، ويتميز بخطوط وتفاصيل بارزة تجسد التزام العلامة بالحرفية العالية والفخامة. ويتزين الحذاء بالمشبك الأيقوني والمميز للعلامة بتصميمه على شكل شريطة، مما يضفي جمالية رائعة على مقدمة الحذاء بلمسات مفعمة بالأناقة.



وتمّ صنع الحذاء يدوياً من قبل أمهر الحرفيين مع العناية بأدق التفاصيل، وبالاعتماد على الطريقة الإيطالية التقليدية في صنع الأحذية التي تتميز بسهولة الارتداء، وتضمن نعومة ومرونة المنتج النهائي. بينما يضيف أسلوب الخياطة المبتكرة في النعل متانة ومرونة مثالية على كامل الحذاء.