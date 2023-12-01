إيلاف: كانت المطبوعات الحيوانية موجودة منذ سنوات عديدة. منذ قرون مضت، كانت تعتبر فاخرة وغريبة، وترمز إلى الثروة والمكانة حيث اختار العديد من الملوك والملكات السجاد المطبوع بطبعات الحيوانات للتأكيد على ثرائهم.



اليوم، احتضن مشهد الموضة بكل مصمميه ونخبة المتابعين والمعجبين مرة أخرى المطبوعات الحيوانية بشكل لم يسبق له مثيل.

لطالما كان يُنظر إلى شعبيتها على أنها اختيار جريء ومثير إلى حد ما للملابس، وعلى الأخص طبعة الفهد التي تتسلل إلى خزانات الملابس الكلاسيكية الخالدة في جميع أنحاء العالم.

لقد تم تبني نقشة الفهد على وجه الخصوص على أكمل وجه، ومن المؤكد أنها تركت بصمتها في التاريخ مع العديد من الشخصيات التلفزيونية والسينمائية الشهيرة التي اكتسبت سمعة طيبة لارتداء الفساتين والقمصان والمعاطف والسراويل بطبعات الفهد، ناهيك عن الملابس الداخلية.



نلقي النظر على أحدث مجموعة أزياء بطبعات الفهد من علامة RAEY التجارية التي تتخذ من لندن مقراً لها، وهي معروفة بجماليتها الرائعة التي لا تقاوم وأساسيات خزانة الملابس البسيطة.