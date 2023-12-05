إيلاف: إذا كنت من عشاق مجموعة Ferragamo لربيع وصيف 2023، فأنت تنتظر متعة أكبر هذه المرة. تكشف مجموعة ما قبل خريف 2023 المشهد السينمائي لهوليوود بكل مجدها، من الشواطئ الذهبية إلى الصحاري القاحلة التي تقع خارج المدينة. إنه مزيج من الدفء والشهوانية والروح الباردة المتعثرة، واستكشاف التناقضات الجميلة بين الأجواء الشاطئية وملابس الخروج، والأقمشة الأصلية، والحواف الخام، والسحر الأسطوري مقابل السهولة اليومية.

يلعب تاريخ هوليوود، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هوية Ferragamo، دورًا رائدًا في هذه المجموعة. يبرز تأثير أول مسعى سينمائي لسلفاتوري، وهو صنع أحذية رعاة البقر لفيلم "The Covered Wagon" عام 1923، كمصدر إلهام رئيسي. ستجد عناصر خزانة ملابس غربية متناثرة في جميع الأنحاء، بدءًا من الدنيم الممزق إلى الحقائب والأحذية المغلفة بالحزام والتي تضفي أجواء رعاة البقر.

لكن هذه المجموعة لا تتعلق فقط بالحنين إلى الماضي. يعيد ماكسيميليان ديفيس كتابة قواعد الموضة في هوليوود، حيث يقدم طرقًا جديدة لارتداء الملابس المناسبة للسجادة الحمراء والحياة اليومية. هذه هي الأشكال التي يمكن تفكيكها بسهولة إلى قطع فردية، وترتقي بالتقنيات والمواد غير العادية المستخدمة في صناعتها. من التصاميم الأساسية للخياطة إلى الأساسيات اليومية الراقية، تحتل حرفية Ferragamo الدقيقة مركز الصدارة.