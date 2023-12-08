إيلاف: تقدّم دار Ferragamo تشكيلة مختارة من الأكسسوارات لموسم الأعياد 2023، حيث تعدّ احتفالاً حقيقياً بروح العيد، فقد تم إضفاء لمسة مميزة عبر لغة عصرية جديدة جعلت من القطع الأيقونية للدار أكثر أناقًة ورونقًا.



تتألّق التصاميم الكلاسيكية مثل Vara وVarina بمظهر جديد من الجلد الفضي أو المغطى بالكريستال. بينما يتميز حذاء الباليرينا الجديد المستوحى من الطراز الكلاسيكي، بمقدمة مربعة، وشريط مطاطي رفيع على مشط القدم، وإبزيم Vara جديد، أكبر حجمًا وبابيون جديدة.

أمّا حذاء Elina فيتألق بالجلد الفضي مع كعب Gancini بدرجتين لونيتين على شكل صندل مع حزام الكاحل و نسخة mule مفتوحة من الخلف.

تقدم التشكيلة أيضَا الأحذية ذات الكعب العالي pump الأنثوية للغاية مع مقدمة مدببة وكعب منحني - بارتفاع 10 سم أو 5 سم - أما أحذية mule المأخوذة من مجموعة خريف وشتاء 23، فهي مصنوعة من الجلد الأملس.

تم تزيين الحذاء المموج الجديد بكعب كلاسيكي وحزام sling-back خلفي مع بابيون جلدية وزر كريستالى في الأعلى.



بالنسبة لحقائب اليد، تأتي حقيبة Wanda بنسختيها الصغيرة والمايكرو من الجلد الذهبي أو الفضي. كما تقدم المجموعة حقيبة هوبو الصغيرة mini-hobo من جلد العجل الأملس باللون الفضي، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة مستوحاة من الخمسينيات، في حين أن حقيبة Top-Handle ذات المقبض العلوي تأتي مغطاة بالكامل بالكريستال.

بالنسبة لمجموعة موسم الأعياد للرجال، فتبدو الحرفية الفائقة وجودة المواد واضحة عبر جميع التصاميم وتعتمد لمسة عصرية: منها الحذاء ذو الأربطة المصنوع من الجلد الأسود اللامع، وتصميمين بمقدمة معدنية، واللوفر مع إبزيم Gancini على الجانب.



أمّا سنيكر Nima الرياضي فيتميز بتصميم فريد من نوعه وهو مصنوع من قماش فضي ويظهر عليه نمط Gancini المتكرر في سلسلة من ثلاثة عناصر أنبوبية في النعل.

تقدم التشكيلة حقيبة كروس-بودي صغيرة مميزة على شكل منشور، في حين أن المنتجات الجلدية الصغيرة مصنوعة من جلد العجل الأملس، مع حواف غير متناظرة: واحدة لامعة والأخرى مخدوشة، مما يخلق تباينًا بين اللمسة اللامعة والمات.