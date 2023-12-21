إيلاف: مع اقتراب موسم الأعياد، أصبح الوقت مثالياً لتنسيق موائد الطعام بأسلوب يحاكي الأجواء الاحتفالية المميزة ويليق باللقاءات السعيدة.

وتقدم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي العصري، مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعد على الارتقاء بموائد طعامكم إلى أعلى مستويات الفخامة والتميّز.

• اختيار أغطية المائدة المناسبة: تتضمن الخطوة الأولى اختيار أغطية مائدة تنسجم مع أجواء الأعياد، ويُنصح بتزيين المائدة بمفرش أبيض كلاسيكي أو مفرش مزين بنقشات حيوية تعكس بهجة المناسبات في هذه الفترة المميزة.

• إضافة صحون مائدة عصرية: يُفضل اختيار صحون بألوان وتصاميم تنسجم مع ألوان طاولة المائدة وطابعها الخاص، ويمكن إضافة لمسات أنيقة على المائدة من خلال الخيارات العصرية التي تقدمها اورا، مثل تشكيلة صحون دوحة أو تشكيلة صحون سيما المزينة بنقشة ذهبية.

• استخدام أطباق تقديم أنيقة: تبرز أطباق التقديم بكونها العنصر الأساسي الذي يزين أي مائدة طعام، ويمكن تنسيق مجموعة من الأطباق التي تتألق بنقشات وتصاميم فريدة، ما يزيد من جمال المائدة ويضيف لمسات عصرية وأنيقة على التصميم. ويُنصح باختيار قطع بارزة، مثل حامل قالب كيك لانس أو ستارلا.



• إضافة لمسات نهائية جذابة للمائدة: تكتمل روعة المائدة مع المناديل الاحتفالية وإكسسوارات التزيين والشموع من تشكيلة اورا المتنوعة، إذ يمكن طيّ المناديل بأسلوب أنيق أو وضعها في حلقات تزيين فاخرة. ويُنصح باستخدام إكسسوارات مركزية بتصاميم ملفتة وبطول متوسط، إلى جانب الشموع لإضفاء مزيدٍ من الدفء والتألق على المائدة بما يتناغم مع أجواء العيد.