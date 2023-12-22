إيلاف: قبل أسبوع، نشرت فيرا وانغ نظرة خاطفة على مجموعتها الجديدة عبر حسابها على الإنستغرام. في الصور الثلاثية، قامت بتصميم وشاح علوي من قماش الكريب الساتان الحريري الأسود المترابط وقطعة صغيرة متطابقة مع وشاح طويل عند الحاشية. على الرغم من أنها صنعت اسمها من خلال تصميم فساتين الزفاف الفخمة إلا أن ذوقها الخاص يميل إلى المزيد من الغموض.

وتقدم هذه الملابس الكثير من الأدلة على ذلك. لاحظت وانغ أن الجيل الجديد من النجمات "أكثر شجاعة" من أسلافهن، وأكثر استعدادًا لارتداء حمالة صدر على السجادة الحمراء، على سبيل المثال، أو ارتداء حمالة صدر تحت فستان شفاف. تنغمس هذه المجموعة في تلك الغرائز، وليس من قبيل الصدفة أنها تطلقها في الوقت الذي يسخن فيه موسم الجوائز، وهو موسم يتوقع الجميع أن يكون أكثر جرأة من المعتاد، نظرًا لانتهاء إضرابات هوليوود التي أوقفت مثل هذه الأحداث لفترة طويلة.

وبالمثل، فإن هذه المجموعة شكلتها هواجس وانغ الخاصة. عرض HBO Max The Gilded Age - وهي من المعجبين بالعمل.

ثم هناك لوحة الألوان، والتي، باستثناء التول الباستيل الجميل، هي تقريبًا اللون الأسود المفضل لدى وانغ. على الرغم من أنها بالطبع ستصنعها بكل سرور من لون العاج للعروس التي تطلب ذلك.