إيلاف: بدت جينيفر لورانس في كامل أناقتها عندما شوهدت في بيفرلي هيلز يوم الأربعاء - ولكن في الواقع، كانت متوجهة إلى الحديقة مع ابنها ساي البالغ من العمر عامًا واحدًا.

الممثلة الشهيرة ارتدت سترة جلدية سوداء من The Row (5950 دولارًا) فوق قميص الدنيم من Celine (940 دولارًا)، وأكملت مظهرها بزوج أسود فضفاض من سراويل Loewe (990 دولارًا) وخف جلدي بلون كريمي من The Row (680 دولارًا).

أما بالنسبة للأكسسوارات، فقد أبقت نجمة مسلسل "No Hard Feelings" الأمر بسيطاً إلى حدٍ ما. حملت حقيبة جلدية بنية فاتحة من The Row (1,145 دولارًا) على ذراعها، وارتدت نظارات شمسية زرقاء اللون من Loewe (310 دولارات) كقطعة إضافية مميزة.