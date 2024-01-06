إيلاف: هناك شيء سحري في سانت لوسيا يصعب وصفه بالكلمات. الغابات المطيرة المورقة، والشلالات المهيبة، والشواطئ ذات الرمال السوداء، وبالطبع جبال بيتون الشهيرة ستجعلك تتساءل عن سبب اختيارك العيش في أي مكان آخر في المقام الأول.

تتدفق طيور الثلج تقليديًا إلى الجزيرة بدءًا من شهر نوفمبر - وتغادر في شهر أبريل - ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أصيلة ونابضة بالحياة أن يفعلوا الشيء نفسه. استمتع ببعض التين الأخضر المحلي، والأسماك المالحة، والمخبوزات، وشراب Chairman’s روم المحفوظ للحفاظ على المشاعر والطاقة العالية خلال موسم الطقس البارد. بفضل منتجع Windjammer Landing Villa Beach Resort الذي تم تجديده حديثًا، يمكنكم تجربة الجزيرة المذهلة بشكل مباشر. إليكم ما يجب رؤيته، بالإضافة إلى أماكن تناول الطعام والشراب والإقامة.

رحلات كارنفال البحرية الفاخرة

للاستمتاع بجمال سانت لوسيا بالكامل، اختر قاربًا. ففي نهاية المطاف، من منا لا يحب قضاء يوم ساحر على الماء؟ اختر الإبحار بالقارب لمدة نصف يوم مع وجبة الغداء (فكر في: سندويشات التاكو بالسمك، وسلطة سيزر الروبيان، وشرائح اللحم المطبوخة بشكل مثالي مع الخضار، وآيس كريم جوز الهند للحلوى) بينما تستمتع بمنظر الساحل في طريقك إلى مدينة سوفريير. قبل العودة إلى منتجعك توقف للقيام ببعض الغطس في البحر الكاريبي.

ينابيع الكبريت

من الصعب للغاية معرفة عمر أي شخص على جزيرة مثل سانت لوسيا. اتضح أن السكان المحليين يرجعون ذلك إلى حمامات الطين الكبريتية الطبيعية بفضل البركان الخامد (الذي اندلع آخر مرة في القرن الثامن عشر ولكن يتم مراقبته عن كثب بالمناسبة). يمكن الوصول إليها عن طريق السيارة أو الحافلة، وسوف تشم رائحة الينابيع قبل رؤيتها، وليس بالضرورة بطريقة جيدة. لا تدع هذا يردعك، تذكر أن الشباب ينتظرك! ادهن نفسك من الرأس إلى أخمص القدمين في الطين الغني بالمعادن، واتركه حتى يجف، ثم استمتع بحمامات السباحة الدافئة بشكل طبيعي والتي تختلف في درجات الحرارة. اعمل لنفسك معروفًا وارتدي ملابس السباحة ذات اللون الداكن.

شلال تورايل

لن تكتمل رحلتك إلى سانت لوسيا دون زيارة شلال تورايل. بعد ينابيع الكبريت، يمكنكم التوجه إلى توراي، التي تقع على بعد دقائق قليلة من سوفريير. كان الهبوط المذهل الذي يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا مخيفًا في البداية، ولكن بمجرد النزول إلى الماء البارد والسماح للضغط بحل تلك العقد والتشابكات التي كانت موجودة قبل الإجازة، ستشعر بالنعيم المطلق. نصيحة احترافية: أحضر معك أحذية السباحة لتجنب الصخور.

بار وصالة The Perch على السطح



لا يوجد شيء أفضل من تناول الطعام في الهواء الطلق، خاصة في وقت الجزيرة. على الرغم من أنه لا يمكنك أن تخطئ في اختيار أي من خيارات المطاعم المتوفرة في مكان الإقامة، فإن The Perch هو أحدث بار وصالة على السطح في Windjammer. سيستمتع عشاق السوشي باللفائف الكلاسيكية والمميزة (جرب Dragonfly Twister!)، بينما سيستمتع عشاق المأكولات البحرية بالأطباق الكاريبية، مثل سمك النهاش سيفيتشي في صلصة آجي أماريلو وأحدث أنواع الباييلا الطازجة التي يمكن تذوقها على الإطلاق.

مطعم رابوت

يُطلق على مطعم رابوت لقب أحد "وجهات عشاق الطعام الأكثر شعبية" في الجزيرة، توفر القائمة المستوحاة من الكاكاو تجربة حقيقية من المزرعة إلى البار، وذلك باستخدام كل شيء بدءًا من القرون وحتى اللب لتقليل النفايات. تخيل أطباقًا مثل كانيلوني الكاكاو المصنوعة يدويًا مع الخضار المحلية الطازجة، والتي يتم تقديمها مع هريسة اليقطين المحمص. اشرب الحلوى الخاصة بك مع كوكتيل Midnight Tiramisu المميز المغطى بشوكولاتة Hotel Chocolat Espresso والكريمة المخملية والكحلوا والأماريتو والفرانجليكو وبالطبع الكاكاو.

طاولة مارثا

لا يمكنك مغادرة الجزيرة دون تذوق الأطباق الشهيرة على طراز الكريول، ولهذا السبب يوصى بشدة بهذا المطعم المُدار عائليًا. تذوق كل شيء بدءًا من كرات فاكهة الخبز إلى جراد البحر الطازج في صلصة النبيذ الأبيض مع اختيارك من الخضروات الطازجة والأرز والفاصوليا والمعكرونة والجبن وسلطة البطاطس.

كهف الروم

يقع هذا البار والمطعم المصمم على طراز التاباس في Zoëtry Marigot Bay St. Lucia، ويتخصص في مشروب الروم. تأكد من طلب تذوق زجاجة "تشيرمانز ريزيرف" المقطرة محليًا - إن أمكن، الزجاجة المعتقة لعام 2009.

Naked Fisherman



في خليج صغير طبيعي أسفل منتجع وسبا Cap Maison مباشرةً، ستجد هذه الرحلة القصيرة بجانب الماء، وهو بالضبط ما تتخيله عندما يقول شخص ما "بار الشاطئ". سيكون من الصعب جدًا تناول مشروب واحد فقط، لكن TNF Rum Punch يعد بداية رائعة قبل تجربة الكوكتيلات الفريدة الأخرى في القائمة.

بار Irie

يعتبر بار Irie مثاليًا للسكان المحليين والسياح على حدٍ سواء، ويقع بالقرب من حفلة Gros Islet Friday Night Street الأسبوعية. احصل على بيرة بيتون المحلية واستمع إلى موسيقى الريغي الحية قبل بدء الاحتفالات.

منتجع Windjammer Landing Villa Beach

قد تحصل المنتجعات الشاملة في بعض الأحيان على سمعة سيئة، لكن Windjammer Landing كسر هذا القالب. وبعد خضوعه لعملية تجديد ضخمة بقيمة 12 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، أصبح العقار الذي تبلغ مساحته 65 فدانًا على جانب التل في طريقه إلى تصنيف الخمس نجوم. يمكنك الإقامةمع العائلة أو الأصدقاء المقربين عن طريق حجز أحد مساكن Ocean Point المبنية حديثًا والتي تضم أفنية متعددة وأحواض استحمام ومغطسًا خاصًا. أولئك الذين لا يمانعون في التنزه سيرًا على الأقدام (أو رحلة مكوكية قصيرة) سيحبون الإقامة في الفيلات المناسبة للعائلات. ولحسن الحظ، لا توجد مناظر سيئة - فكل غرفة تمنحك خطًا مباشرًا للمحيط. من ناحية الطعام، يمكنك الاختيار من بين أحد المطاعم السبعة الموجودة في الفندق، أو تنسيق تجربة تناول الطعام داخل الفيلا مع طاهٍ خاص. سيقدر الآباء الامتيازات مثل Jacquot Fun Club المخصص للأطفال فقط لإبقاء أطفالهم منشغلين باللعب أثناء استمتاعهم بمشروب (أو اثنين) على الشاطئ.

منتجع وسبا Green Fig

يقع هذا الفندق البوتيكي الذي يشبه بيت الشجرة والمكون من 25 غرفة على منحدر يطل على مدينة سوفريير وبيتي بيتون والبحر الكاريبي. يمكنك التوجه إلى شاطئ Hummingbird، الذي يقع على بُعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام، أو قضاء الوقت في بار The Onion الموجود داخل المنشأة. نصيحة احترافية: (أحضر رذاذ الحشرات الخاص بك)؛ تقع هذه المنشأة من الناحية الفنية في الغابات المطيرة، لذا من الضروري استخدام مادة طاردة للحشرات قوية.

Sugar Beach

يقع هذا المنتجع الذي تبلغ مساحته 100 فدان، وهو جزء من مجموعة فنادق Viceroy، في موقع مزرعة سكر تعود إلى القرن الثامن عشر، وتحيط به جبال بيتون المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. اختر بين الأكواخ المطلة على الشاطئ أو الأكواخ الجبلية للاستمتاع بحيوانات الغابات المطيرة الخلابة. شاهد غروب الشمس مع كوكتيل بينما تحفر أصابع قدميك في الرمال البيضاء الناعمة في Anse des Pitons.