إيلاف: كشفت شركة Diamind للمجوهرات الراقية، للتو عن مجموعة الخطوبة المرتقبة، وهي مزيج رائع من الأناقة الخالدة والفخامة الأخلاقية.

تعد هذه المجموعة التي لا مثيل لها بمثابة شهادة على تفاني Diamind الذي لا يتزعزع في الحرفية الرائعة والتصميم المبتكر والممارسات المستدامة.

تقدم مجموعة Diamind's Engagement مجموعة متنوعة من الخيارات الجذابة، وقد تم تصميمها بعناية لتمثل جميع النساء، بدءًا من أولئك الذين يقدرون التقاليد إلى أولئك الذين يقدرون التصميمات الفريدة والمعاصرة.



تجسيد الأناقة الخالدة:

مجموعة Diamind's Engagement هي احتفال بالجمال الدائم والرقي، وهي مصممة لتتناسب مع مجموعة واسعة من الأذواق والتفضيلات. تم تصميم كل قطعة ضمن المجموعة بدقة متناهية، لتجسد جوهر الأناقة الخالدة التي تحدد علامة Diamind التجارية. بدءًا من البساطة الرائعة لخاتم الخطوبة الكلاسيكي ووصولاً إلى البيان الجريء لخاتم الخطوبة ذو الأحجار الثلاثة، تلبي المجموعة احتياجات الأفراد الذين يعشقون التقاليد وأولئك الذين يبحثون عن تصميمات مميزة وحديثة.

يوفر خاتم الخطوبة ذو الإطار الرفيع لمسة من الأناقة العصرية، بينما يتألق خاتم الخطوبة ذو النطاق المزدوج بتألق مضاعف.

بالنسبة لأصحاب القلب الرومانسي، يقدم خاتم الخطوبة Wave لمسة حالمة وعصرية لخاتم الخطوبة التقليدي. كل قطعة هي عمل فني حقيقي، يرمز إلى الحب الأبدي والالتزام المشترك بين الأزواج.

قالت باميلا الخوري، مؤسسة شركة Diamind: "كل قطعة في مجموعة الخطوبة لدينا هي شهادة على جمال الحب الخالد. نحن ندرك أهمية اللحظات التي يحتفل بها عملاؤنا، وقد سكبنا شغفهم وإبداعهم في صياغة القطع التي ستعتز بها لأجيال ".

الرفاهية الأخلاقية: تمثل مجموعة Diamind's Engagement Collection خطوة كبيرة نحو الرفاهية الأخلاقية في صناعة المجوهرات. تتميز المجموعة بأحجار ألماس خالية من الصراع ومواد صديقة للبيئة، مما يجعل كل قطعة منارة للأناقة الأخلاقية. تلتزم شركة Diamind بالممارسات المستدامة الرائدة، مما يضمن أن العملاء يمكنهم الاحتفال بحبهم بضمير مرتاح.