تأخذ مجموعة ربيع وصيف 2024 إشارات من التراث الشخصي لـ Roksanda، مستوحاة من أديرة غراتشانيكا، وستودينيكا، وزيكا، ولوحاتها الجدارية الرائعة.

تجد هذه العناصر التاريخية طريقها إلى القطع الدقيقة والمعقدة المعروضة، مع إعادة تصميم الجلباب التقليدي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الحشو والصفائح المطبوعة.



يتم تجسيد عمق الأنوثة مقابل الذكورة، من خلال السترات والتنانير الضيقة المصنوعة من مزيج من الصوف والحرير الأرجنتيني، وتتميز بطباعة الشاشة الحرفية مع لوحات الألوان الجريئة.

تختبر المجموعة الأنسجة، وتجمع بين الألواح اللامعة والنايلون التقني والصوف المختلط، مما يوفر كشفًا دقيقًا عن التشريح الأنثوي. يتم التأكيد بشكل أكبر على الحركات التحويلية والحميمة للمجموعة من خلال المنحوتات المعدنية الدائرية والرخامية الحريرية الرقيقة، التي تعرض تشكيلات أنثوية للغاية.