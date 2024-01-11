كشفت دار ETRO الإيطالية الفاخرة عن مجموعتها الرجالية لربيع وصيف 2024، والتي تحتضن جوهر الرمزية في الموضة.

مستوحاة من اكتشاف علم الأيقونات لسيزار ريبا، وهو كتاب يحتوي على صور مجازية مجهولة المصدر، والذي عثر عليه المدير الإبداعي ماركو دي فينسينزو في مكتبة غريبة في مسقط رأسه، تنسج المجموعة الجديدة معًا المراجع التاريخية وتقنيات صنع الصور المعاصرة.

تتبنى المجموعة منهجًا طبيعيًا وفنيًا، حيث تعرض الأشكال الانسيابية والأنماط الإيقاعية ومزيجًا من الملابس المتنوعة مثل السترات والبرمودا والبدلات والبلوزات الغامضة والبطانيات السميكة التي يمكن ارتداؤها أيضًا كمعاطف. تم دمج الصور المجازية لـ Augurio Buono وBellezza وEternità وLussuria وTenacità كمطبوعات وجاكار، متشابكة بين اللمسات البراقة.



أما أحدث مجموعة نسائية فتحمل اسم "ETRO Nowhere". تستكشف عالمًا حيث كل شيء ممكن ويتم وضع القواعد لكسرها. يتم عرض هذا المفهوم في المجموعة من خلال مزيج انتقائي من الأقمشة المطرزة والسترات المستوحاة من الغرب، وزخارف ربطات العنق، والخطوط، والدنيم، وقماش التيري، وكلها تتلاقى في أسلوب غير مكاني يجمع بين التوفيق والحيوية. تلتقي أصابع الحذاء من تكساس بضفائر القماش، بينما تأخذ القمصان الواسعة رسومًا توضيحية لجزيرة غامضة مزينة بدوامات مثيرة من الخطوط. في كل مكان، هناك جودة أثيرية وشعور بالروح الحرة غير المقيدة التي ترفع مستوى المجموعة.