تجسد المجموعة الجديدة من "بالي" لربيع وصيف 2024 توليفة التناقضات المتأصلة في العلامة التجارية - وهي معقل للحرفية الممزوجة بالفخامة العملية منذ عام 1851. وفي التقاء خزانات الملابس الرجالية والأنثوية، تحتضن المجموعة مفهوم الازدواجية المستوحى من رؤية بيلوتي للعلامة التجارية ذات الطبقات، كانعكاس لطبيعتنا البشرية.

وداخل المجموعة، يتألق اللون الأحمر السويسري والكوبالت والكارتروز مقابل مجموعة من الألوان المحايدة المغسولة - وهي الألوان التي تثير التوحيد الحضري والفروق الدقيقة الناعمة لنباتات جبال الألب.

انطلاقًا من تراث "بالي" الممتد على مدى 172 عامًا في صناعة الأحذية الفاخرة، هناك عودة للنماذج الأرشيفية مثل Glendale وScribe وBalerina كركائز جديدة للأسلوب. تعكس المجموعة التعايش بين الدقة والطبيعية وهويتها السويسرية المتعددة الأوجه، مستوحاة من الشوارع الحضرية في زيورخ والمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب.

