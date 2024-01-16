إيلاف من دبي: في حدث سيكون محط أنظار عشاق الرياضة والفخامة على حد سواء، تنظم شركة "جلف كرافت"، المتخصصة في صناعة اليخوت السوبر حفل توزيع "جوائز جلوب سوكر" في نسخته الرابعة عشر برعاية يخت "ماجستي"، الذي يحمل لقب الراعي الذهبي الرسمي للفعالية.

من المقرر أن يقام "جوائز غلوب سوكر" في فندق "أتلانتس" في نخلة جميرا في الـ 19 من كانون الثاني (يناير) 2024.

كما تستعد يخوت "ماجستي" لاستضافة فعالية خاصة تحمل عنوان "إفطار الأبطال" في الـ 20 من كانون الثاني (يناير)، حيث يجتمع نحو 20 شخصية من أساطير ومديري كرة القدم على متن يخت "ماجستي 100".

ويعتبر الحفل من الفعاليات العالمية في مجال كرة القدم. وأعرب الرئيس التجاري لشركة "جلف كرافت" لي أولدرويد، عن فخر يخوت "ماجيستي" برعاية حفل توزيع 'جوائز جلوب سوكر. وأضاف: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بصياغة تجارب استثنائية تجمع بين عالمي الرياضة واليخوت الفاخرة، مما يخلق مزيجاً استثنائياً من الأناقة والتشويق الرياضي".

يتميز يخت السوبر بردهة سماء مغلقة فريدة ونظام دفع قوي وفعّال، إضافة إلى ديكورات داخلية فخمة ومناطق واسعة للاسترخاء. يهدف "إفطار الأبطال" على متن "ماجستي 100" إلى توفير تجربة استثنائية لنجوم كرة القدم المشاركين.