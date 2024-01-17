إيلاف من رأس الخيمة: أعلنت علامة "أنانتارا" للضيافة عن افتتاح منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة في دولة الإمارات.

ويتميز المنتجع بموقعه الفريد وسط شبه جزيرة خاصة، حيث تحيط به الرمال الذهبية وأشجار القرم، كما يضم 174 غرفة فاخرة تمنح الضيوف أعلى مستويات الخصوصية والسكينة وسط أجواء فخمة، ومسبح لامتناهي إضافة لإحاطته بحدائق خصبة ومحمية لأشجار القرم الطبيعية، فضلاً عن إطلالته الخلابة على جبال الحجر والخليج العربي.





ويوفر المنتجع لضيوفه خيارات إقامة متنوعة تشمل الأجنحة والغرف الفندقية الواسعة والعصرية، سواء في مبنى المنتجع الرئيسي أو ضمن فيلات المنتجع. وتتميز غُرف المنتجع بتصاميمها الداخلية العصرية المستوحاة من عناصر الثقافة والطبيعة المحلية، إلى جانب الشرفات الخاصة "التراسات" ذات المساحات الواسعة والإطلالات الخلابة.





ويأتي تصميم المنتجع من إبداع شركتيّ ويلسون أسوشيتس وبيركنز إيستمان، ليوفر للضيوف تجارب فاخرة مستوحاة من جزر المالديف، حيث يتميز بالفلل العائمة فوق الماء والتي تعد الأولى من نوعها في الإمارة، والتي تضم مساحة داخلية واسعة ومنصة خارجية فسيحة "ترس" وحوض سباحة خاص، فضلاً عن الإطلالات على الخليج العربي وبحيرة ومحمية أشجار القرم الطبيعية، بالإضافة إلى كوخ مخصص يقع على الشاطئ الخاص بكل فيلا. ويوفر المنتجع خدمة مضيف الفيلا المخصصة لتلبية احتياجات الضيوف وتفضيلاتهم في كافة الأوقات، كما يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من التجارب المجانية مثل جلسات التدليك وحفلات الشواء الخاصة.



ويضم المنتجع ستة مطاعم ومنافذ للمأكولات والمشروبات توفر لضيوفه مجموعة واسعة من الخيارات التي ترضي جميع الأذواق؛ ومن أبرزها مطعم ميكونغ المتميز بتقديم أشهى الأطباق الآسيوية المتنوعة من المطابخ التايلاندية والفيتنامية والصينية؛ ومطعم بيتش هاوس بأطباقه البحرية الطازجة وأجوائه المستوحاة من منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى مطعم سي بريز الذي يستقبل ضيوفه طوال اليوم، ومقهى الأطايب، وركن المشروبات بجانب حوض السباحة، وصالة وركن المشروبات في الردهة. ويمكن للضيوف إثراء تجربتهم من خلال الاستعانة بخدمات الشيف الشخصي في تجربة دايننج باي ديزاين، وهي تجربة تناول طعام خاصة ومصممة حسب الطلب توفرها أنانتارا لضيوفها، وتتضمن تناول وجبات شهية لشخصين على الشاطئ أو على متن يخت خاص وسط أجواء رومانسية.



وكما هي الحال في جميع وجهات علامة منتجعات أنانتارا، يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتجارب فريدة تتمحور حول الثقافة المحلية للمنطقة. وتشمل هذه التجارب المشي لمسافات طويلة في جبل جيس القريب، أعلى جبل في دولة الإمارات، مع تناول أطباق خفيفة على القمة، وتجديف قوارب الكاياك وسط أشجار القرم المحيطة بالمنتجع، وهي موطن أسراب طيور الفلامنجو ومالك الحزين، بالإضافة إلى تجربة إبحار فاخرة في الخليج العربي تتضمن تناول الطعام من تحضير الشيف الشخصي على متن القارب أثناء غروب الشمس.



وتشتهر رأس الخيمة بطبيعتها الأخاذة وأجواء المغامرة الزاخرة بتجارب التشويق والإثارة، فتتضمن أطول مسار مخصص للانزلاق بالحبل في العالم وتجارب التزحلق، المتوفرتان على قمة جبل جيس. كما يمكن للضيوف استكشاف إمارة رأس الخيمة، وزيارة مزرعة لؤلؤ إماراتية للتعرف على أسرار الغوص في أعماق المحيط، أو خوض تجربة التحليق بالمنطاد فوق الصحراء لمشاهدة الحيوانات البرية المحلية.



ويتيح المنتجع لضيوفه ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية، كما يضم مرافق ترفيهية متنوعة، بما فيها حوض سباحة لا متناهي، ومركز لياقة بدنية يطل على أشجار القرم، وملعب لتنس البادل، وجناح لممارسة اليوجا، ونوادي مخصصة للأطفال والشباب، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار.



ويمثل سبا أنانتارا ملاذاً مريحاً لعشاق الهدوء الباحثين عن تجارب الاسترخاء والعافية. ويتفرد السبا بموقعه وسط حدائق المنتجع التي تطل على البحر وأشجار القرم، كما يشمل سبع غرف للجلسات العلاجية وحمامات مخصصة للرجال والسيدات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بجلسات علاجية تتضمن أجود أنواع المكونات المحلية، مثل تجربة رأس الخيمة المميزة التي يستخدم فيها مقشر الجسم الغني المصنوع من التمر والملح وعسل أشجار القرم، إلى جانب نزهات الأزواج المستوحاة من الصحراء والبحر، والعلاجات التقليدية المخصصة والمستوحاة من موطن أنانتارا في تايلاند.



يرتقي منتجع أنانتارا ميناء العرب بمعايير الضيافة إلى مستويات غير مسبوقة، فيؤكد التزامه الراسخ بالحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ إجراءات واستراتيجيات مخصصة للحدّ من استخدام العبوات البلاستيكية وتقليل النفايات وترشيد استهلاك الطاقة. ويراعي تصميم المنتجع مختلف معايير الاستدامة، حيث تم تزويد أماكن الإقامة بمفروشات وتجهيزات مصنّعة من مواد صديقة للبيئة مثل الخشب المستدام والأقمشة والبلاستيك المعاد تدويرها. ويركز التصميم أيضاً على حماية النظام البيئي المحيط بالمنتجع، بما في ذلك أشجار القرم، وموائل السلاحف البحرية، والطيور المهاجرة، وأبقار البحر الأطوم النادرة. ويضمن المنتجع بذلك للضيوف تقليل بصمتهم الكربونية، مع توفير مركز اكتشاف تفاعلي لغرس قيم حب الطبيعة في نفوس الزوار الصغار وتعزيز ارتباطهم بها.



وتعتبر إمارة رأس الخيمة وجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف بوصفها نقطة لقاء الشرق والغرب، وبفضل موقعها القريب على مسافة أقل من ساعة من مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات المتصلة في العالم. ويمكن للأزواج إقامة زفافهم في أحد شواطئ المنتجع الخاصة أو حدائقه بسعة تصل إلى 450 ضيفاً، كما يبعد الفندق عن مطار رأس الخيمة الدولي مسافة 30 دقيقة فقط بالسيارة.

