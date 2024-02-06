إيلاف: أعلنت علامة جيانفيتو روسي عن إطلاق أحذية سفيرا ضمن مجموعتها لربيع وصيف 2024. وتتميز الأحذية بتصميم مزين في المقدمة بقطعة عاكسة تشبه القبة البيضوية، مما يمنح السيدة إطلالة أنيقة تلفت الأنظار.

وتتألق القطعة البيضوية باللون الذهبي لتعكس نهج العلامة الإبداعي الذي يتمثل في الاهتمام بالأحجام العصرية بأسلوب يجسد اللمسات الأنثوية الراقية. كما حرصت العلامة، انطلاقاً من رؤيتها الفنية، على إبداع التصميم بأسلوب بسيط من خلال القصات الواضحة والأبعاد المتناسقة.



وتتألق أحذية سفيرا الجديدة بثلاثة تصاميم بمقدمة مستديرة، وهي حذاء مسطح مفتوح من الخلف وحذاء بالرينا مسطح وحذاء مفتوح من الخلف بكعب عريض. وتقدم جيانفيتو روسي تصاميمها الثلاثة المصنوعة في إيطاليا بحرفية عالية من الجلد الناعم والفاخر. ويبرز الحذاء المسطح والمفتوح من الخلف باللون البني الكريمي والأسود ويتميز حذاء البالرينا المسطح باللون البني والأسود، في حين يتألق الحذاء المفتوح من الخلف بالكعب العريض باللون الأسود والبني الكريمي والبرالين.

