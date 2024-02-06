إيلاف من ميلانو: تعود فعاليات معرض "وايت ميلانو" من الخميس 22 فبراير إلى الأحد 25 فبراير، إذ سترحب منطقة الأزياء في تورتونا بمجموعة من المشترين والمحررين ورواد الصناعة الدوليين المستعدين لتحليل تشكيلات الازياء النسائية الجاهزة المخصصة لفصل خريف وشتاء 2024 و2025. علاوة على ذلك، سيتم تقديم العديد من المشاريع بالتزامن مع أسبوع الموضة في ميلانو، بما في ذلك "الغرف السرية" والدورة الثانية من فعاليات "قرية وايت".



يستمر المعرض تحت رعاية مدينة ميلانو. بالإضافة إلى الدعم المستمر والمقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووكالة ترويج وتدويل الأعمال الإيطالية "ايس" ICE، و"كونفارتيجياناتو إمبريس". في علاقات راسخة مع المؤسسات الوطنية، مما يشجع قدوم أهم المشترين الدوليين والصحافة الأجنبية خلال أيام المعرض، في نمو متزايد بشكل واضح مع مرور المواسم.



يعد معرض "وايت ميلانو" أحد الأحداث الأكثر صلة وديناميكية التي يتم الترويج لها خلال أسبوع الموضة في ميلانو. حيث ستقدم حوالي 300 شركة من جميع أنحاء العالم تشكيلاتها في مناطق سوبرستوديو (في تورتونا 27)، وقاعدة اكس أنسالدو (في تورتونا 54)، وباديليوني فيسكونتي (في تورتونا 58). وستظهر بصمة معرض "وايت ميلانو" في التصميمات الداخلية للمعرض، والذي يؤكد من جديد مكانته كنقطة تقاطع عالمية للشركات ومنصة لعرض الاتجاهات الجديدة.



موضوع هذا الموسم، من تخطيط ماسيميليانو بيزي، المؤسس والمدير الفني لمعرض "وايت"، يندرج تحت عنوان "السيدات... مخلوقات سحرية". فهو يكشف عن قيمة وأهمية الشخصية التي تتمتع بها السيدات، اللاتي كن دائمًا أبطالًا أساسيين في عالم الموضة. صناعة الأزياء عبارة عن مزيج متكامل من الأفكار والإبداعات والاساليب التي كانت لها حدود أقل صرامة مع مرور الوقت، ولكن لا يمكن إنكار أن الشخصية الأنثوية كانت ولا تزال لها تأثير قوي على عالم الموضة.



يقول ماسيميليانو بيزي، المؤسس والمدير الفني لمعرض "وايت": "أعتقد أنه من الواضح للجميع أننا نمر بلحظة تغيير مهمة، ونحن كمجموعة اليوم أكثر تركيزًا والتزامًا بالتطور الاستراتيجي للمشاريع، بما يتماشى مع هذه التغييرات، وليس فقط لتحقيق أرقام كبيرة. وآمل أن تغتنم ميلانو الفرصة لمواكبة هذا التحول وفهمه، لكي تصبح عاصمة الموضة الأوروبية التي لا يمكن إنكارها."



ومن بين مشاريع معرض "وايت"، وأحد أكثر المشاريع نجاحًا والتي اكتسبت أهمية كبيرة بين وسائل الإعلام هو مشروع "الغرف السرية". وهو عبارة عن خمس غرف مخفية يقدم فيها العديد من المواهب العالمية من الأجيال الجديدة وعرض تشكيلاتهم في مساحات تم إعدادها وفقًا لرؤية علامتهم التجارية الخاصة. وفي الدورة الثانية، يؤكد المصمم ألبرتو سياشيني مشاركته في الغرف السرية، بتصميم كعب السيجارة المميز، وسامانتا فيرجينيو، برؤيتها الخاصة حول فنون البوب والنظرة الأنثوية المبالغ فيها.



وستنضم إليهما مياو ران، مع تشكيلة تتلاعب بالتصاميم الذكورية والأنوثية، وتمزجهما وتخلق تصميم سلس للأزياء، ويانجكيهان، المصمم الصيني الذي يستمد إلهامه من الجماليات الشرقية التقليدية المكونة من ألوان ناعمة وجذابة، وكذلك الأشكال المبهجة لكل قطعة ملابس. وأخيرًا وليس آخرًا، PROTOTYPE: AM، علامة الأزياء الراقية للملابس الجاهزة المتواجدة في برلين وتتخصص في تصميم ملابس النزهات مع رسومات ظلية وكسوات وأحجام جديدة.



كما ستحتوي الدورة الجديدة على مجموعة مختارة من المصممين الإسبان الذين تم تقديمهم من خلال تعاون متعدد السنوات مع آيسكس اسبانيا اكسبورتسيون آند انفيرسيونيس ICEX España Exportación and Inversiones. وتنتمي العلامات التجارية المعنية إلى فئات مختلفة من المنتجات تتراوح من الأزياء الجاهزة إلى الإكسسوارات. والعلامات التجارية الإسبانية السبع هي: تشي ميهارا، وفلابيلوس، وسوركانا، ويرسي، وأوغوستا، وذا اكستريم كولكشن، وآنيل رينات.



وتعاون دولي آخر مهم يضاف إلى قائمة معرض "وايت" مع Kfashion82. منصة المبيعات الكورية للأعمال، والتي تم إطلاقها في مايو 2023 ويديرها متجر شينسيجاي متعدد الأقسام الشهير عالميًا، والمروج الأول للأزياء الكورية. والغرض منه هو تقديم العلامات التجارية الناشئة والمواهب الجديدة إلى ساحة رواد الأزياء.



دعم معرض "وايت" منذ انطلاقته، جيل الازياء الجديد، الذي يتميز بأصالته والتزامه بالاستدامة، وهو بمثابة عرض للعديد من الشركات القائمة (التي تم إطلاق العديد منها في معرض "وايت" وتواصل السعي لتحقيق التعاونات معها). يعتبر العرض بأكمله نتيجة مزيج دقيق من العلامات التجارية. يتم تقسيم الاختلافات (الجغرافية والعمرية) لصالح الموهبة: لانثروبي، العلامة التجارية التي يقع مقرها في ميامي والتي أسسها المصمم المولود في أوروغواي آني بونس دي ليون، والتي توظف فريقًا نسائيًا بالكامل. تتخصص العلامة التجارية بتصنيع كامل التشكيلات من مواد طبيعية، بما في ذلك تلك المستخدمة في صنع تقنية طلاء القماش الأصلي التي يتم من خلالها تصنيع خط الازياء المعدني فيها.



صُممت أزياء دار أويونا في لندن وتصنع في منغوليا، وتخصص في تصنيع منتجات الكشمير ذات تصميم متوازن، ويتم بيعها وإنتاجها بطريقة مسؤولة، مع احترام البدو الرحل في منغوليا، وأوصياء الأرض التي يُشتق منها الكشمير المستعمل.



تجعل بينيديتي لايف من الاستدامة سمتها المميزة وتحتضن اتجاه الموضة البطيء. تجد تشكيلتها، التي حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، نباتية بالكامل ومصنوعة من أقمشة مستدامة مثل قشر الأناناس، والحرير النباتي، والخيزران، والقطن العضوي.



أما نوميرو ديتشي، العلامة التجارية لألبرتو مونديني، أحد رواد صناعة عالم الجلود والأزياء منذ أكثر من 40 عامًا. وتأتي مهنة ألبرتو في صناعة الجلود من تقليد عائلي متوارث تم ترجمته مع مرور الوقت إلى طريقة عمل تفسر بشكل أفضل الحرف اليدوية الإيطالية النموذجية.



يخصص معرض "وايت" الطابق السفلي للتشكيلات الجريئة والتجريبية وغير التقليدية. وهذه إبداعات الموضة التي تم تصميمها من خلال التفكير خارج المخططات الأسلوبية والإنتاج السائد. وسوف تكشف M1978 هنا قصتها من خلال المجوهرات المصنوعة يدوياً باستخدام تقنيات خاصة مثل استخدام قوالب من الزهور الحقيقية التي يتم صب الفضة فيها لأخذ أشكال الأزهار الرائعة، في حين تقدم فوسيتشي تشكيلة أزياء مصنوعة من الأقمشة العتيقة والمُنقحة. وأخيرًا، إبداعات المصممة الهولندية الإيطالية ماريان فاندرويلت، التي تصنع الأزياء النسائية من الجلود، والتي تقوم بتشكيلها لدرجة إعادة نحت تصاميم الأزياء.



ويواصل معرض "وايت" الترويج للمشاريع الثقافية المرموقة المتعلقة بالاستدامة: وستقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) معرضًا خاصًا للصور الفوتوغرافية خلال الحدث. حول موضوع الموضة، وربطه بالأزمة العالمية المتمثلة في تراكم نفايات الأقمشة.



وسيتم تنظيم المعرض، الذي صممه طلاب أكاديمية كازامودا في الدار البيضاء، المغرب، في مساحات سوبرستوديو. إذ كشف المشروع أمام الطلاب عن تقنيات التصميم الدائري، واختيار الأقمشة ذات التأثير المنخفض على البيئة، وممارسات التصميم الدائري وإعادة التدوير.



كما عاد مشروع "قرية وايت" ليقدم موسمًا ثانيًا مليئًا بالأحداث والأنشطة التي يشارك فيها شركاء استثنائيون مثل مجموعة ألبيني ومزمرايز وبيوكيتشن،وغيرهم الكثير.

وبعد نجاح الموسم الماضي، سيعود جدول الفعاليات إلى قاعة موديك، حيث سيتم عقد حلقات نقاشية مخصصة عن قضايا تتعلق بالموضة والمنسوجات والاستدامة والتكنولوجيا.